Si bien fue de menos a más en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, Eryc Castillo es uno de los jugadores más influyentes de Alianza Lima versión 2025. El ecuatoriano se ganó el puesto en el equipo de Néstor Gorosito y apuntaba a arrancar ante Gremio, en los playoffs de Copa Sudamericana. Sin embargo, sufrió una lesión ante UTC en Cajabamba y su presencia ante el ‘Tricolor’ está en duda.

Todo se dio a los 22 minutos ante UTC. Castillo no pudo continuar y solicitó su cambio entre tristeza y molestia por no poder continuar en un partido trascendental para los ‘íntimos’. En su lugar ingresó Pablo Ceppelini, y Alianza Lima perdió por partida doble: no pudo ganar el Apertura y la ‘Culebra’ complicó su presencia ante Gremio.

Ojo, se trataría de una lesión muscular, lo que en principio alivia al comando técnico. Eso sí, hoy -que el plantel de Alianza Lima regresa a Lima- Eryc Castillo será sometido a los exámenes médicos de rigor para conocer con exactitud el diagnóstico y su tiempo de recuperación.

Si no llega al duelo del miércoles ante Gremio en Matute, el comando técnico buscará que llegue al choque de vuelta ante el ‘Tricolor’, el 23 de julio en Porto Alegre, para decidir si los íntimos continuarán en el torneo internacional.

Eryc Castillo conoce a detalle el fútbol brasileño: jugó el año pasado en Vitória y Coritiba. (Foto: Coritiba)

De todos modos, la buena noticia para ‘Pipo’ Gorosito es que ahora contará con mayores variantes para poder reemplazar a la ‘Culebra’. Si bien Ceppelini ingresó en su lugar ante UTC, Gaspar Gentile se perfila para ser titular por el ecuatoriano debido a sus similares características.

Gentile es uno de los refuerzos de Alianza Lima, llega de Cienciano del Cusco y utilizará la camiseta número 25. Viene entrenando por segunda semana con los íntimos, y goza de la confianza del DT para poder ser titular en su estreno con los blanquiazules.

Además de Gaspar, Sergio Peña, Josué Estrada y Alessandro Burlamaqui fueron inscritos en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana y también podrían estrenarse con la camiseta de Alianza Lima, incluso antes que en el Torneo Clausura.

De todos modos, en Alianza Lima van a esperar a Ery Castillo. El ecuatoriano -autor de seis goles y cinco asistencias en lo que va del año, tanto en el torneo local como internacional- es la prioridad para ‘Pipo’ Gorosito, pero no van a forzarlo en caso no esté al 100%.

Gaspar Gentile asoma como reemplazante de Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)





