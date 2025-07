Cuando Jefferson Cáceres emigró a Inglaterra en busca de un mejor futuro, sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad que le estaba dando Sheffield United. A pesar del sabor amargo de haber perdido el ascenso a la Premier League en la definición ante el Sunderland, el exdelantero de Melgar se dio el lujo de ser convocado a un partido –contra el Stoke City–, cerrando un primer semestre positivo donde tuvo bastante rodaje con la Sub-21 en la Professional Development League.

Así pues, aunque su exentrenador Chris Wilder tuvo que marcharse luego de lo ocurrido ante el Sunderland, la llegada del español Rubén Sellés supone un punto de inflexión importante para su carrera en territorio británico, pues ya no tendrá limitaciones con el idioma y, por sus antecedentes, el DT de 42 años acostumbra a darle minutos a los juveniles. Claramente es una buena noticia para el atacante nacional.

En medio de esto, el último viernes se confirmó un detalle importante dentro de la pretemporada de Sheffield United, la cual por estos días se viene realizando en España con Jefferson Cáceres dentro del plantel. Sucede que, en la búsqueda de nuevos amistosos de preparación, el área deportiva está trabajando en cerrar un encuentro contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Jefferson Cáceres viene entrenando con el primer equipo en su pretemporada. (Foto: Sheffield United)

Según la información del periodista Danny Hall, esto aún no es oficial, por lo que todavía no se puede asegurar cuándo y dónde será. Los ‘Blades’ primero deberán ajustar su calendario y fijar una fecha para negociar con el conjunto de Arabia Saudita. Como era de esperarse, esta noticia generó revuelo entre los hinchas del Sheffield y esperan que pronto se concrete el duelo con el conjunto de ‘CR7’.

“Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo concreto y, por lo tanto, la fecha y el lugar del posible choque no están definidos, pero sería un partido llamativo para Sheffield, ya que podrían enfrentarse al jugador de 40 años por primera vez desde la temporada 2006/07, cuando estaba en el Manchester United”, detalló Hall en su columna para The Star.

Como sucede con la mayoría de futbolistas de su generación, seguramente Jefferson Cáceres siempre soñó con alguna vez conocer a Cristiano Ronaldo. De finiquitarse el negocio para este amistoso, el atacante nacional podría tener minutos contra Al Nassr si convence a Rubén Sellés en los partidos previos, demostrando que está capacitado para rendir al máximo nivel en un club con aspiraciones de llegar a la Premier League.

Cristiano Ronaldo acaba de renovar con Al Nassr hasta el 2027. (Foto: Getty Images)

Cáceres no fue el único primitivo por Sellés, pues el defensor nigeriano Ehije Ukaki también está trabajando con el primer equipo y, con 20 años, espera tener mucho rodaje en esta pretemporada. No será una tarea sencilla para Jefferson, sobre todo si consideramos que físicamente aún le falta mucho por trabajar; pero esto es fútbol y deberá hacerse notar en el campo con su talento.

El primer amistoso de Sheffield United será este martes 15 contra York. Luego, enfrentará al Rotterdam, Burton y Chesterfield, esperando la confirmación del encuentro frente a Al Nassr para añadirlo a su calendario. Jefferson Cáceres tendrá más de una chance para recibir el espaldarazo de Rubén Sellés y tentar por algunos minutos con el primer equipo. Con 22 años, espera por fin debutar en la temporada 2025-26.

Rubén Sellés es el nuevo entrenador de Jefferson Cáceres en Sheffield United. (Foto: Getty Images)

