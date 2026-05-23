Alianza Lima encontró en Renzo Garcés al hombre encargado de liquidar el partido frente a Los Chankas. A los 81 minutos, el defensor apareció nuevamente por vía aérea y conectó de cabeza para marcar el 3-0 en Matute, resultado que dejó al cuadro blanquiazul con una mano sobre el título del Torneo Apertura. El segundo tiempo no tuvo la misma intensidad ni el dominio avasallador que mostró Alianza durante la primera mitad. El equipo dirigido por Pablo Guede bajó el ritmo y administró la ventaja, mientras Los Chankas intentaban adelantarse algunos metros en el campo. Sin embargo, en uno de los primeros ataques claros del complemento, apareció nuevamente la pelota parada como arma letal para los íntimos. Garcés ganó en el juego aéreo dentro del área y venció al arquero rival con un cabezazo que terminó desatando la locura total en las tribunas de Matute. Además, el tanto significó el quinto gol de Renzo Garcés en la temporada, una cifra que lo convierte en el segundo máximo goleador de Alianza Lima en el año, reflejando la importancia que ha tenido el defensor tanto en la parte defensiva como ofensiva. Con el 3-0 parcial, el cuadro blanquiazul prácticamente empezó a celebrar el Torneo Apertura junto a su hinchada, que respondió con cánticos y una fiesta total en La Victoria tras quedar muy cerca de conquistar el primer objetivo de la temporada.