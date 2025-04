El último fin de semana, Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron (1-1) en una nueva edición del ‘Clásico’ del fútbol peruano por la Liga 1. Este partido tuvo distintas acciones polémicas como un codazo de Paolo Guerrero y también la expulsión de Pablo Lavandeira, tras una fuerte entrada contra Jairo Concha. Precisamente, desde la Comisión Nacional de Arbitraje (CONAR) publicaron el audio del VAR de esta jugada, donde se puede apreciar el diálogo entre las autoridades y la razón de la decisión que se tomó para poder sancionar este acto.

“No juega el balón y deja el pie. No juega el balón nunca el 20 (de Alianza Lima). Es un pisotón, la rodilla no está nada protegida. Zona blanda, toperoles, todo su peso. Vamos a llamarlo por potencial roja”, mencionaron desde la cabina del VAR. Tras este análisis, se comunicaron con Daniel Ureta, árbitro principal, para que revise la jugada en el monitor.

Tras la llegada del juez a la zona, siguieron describiendo la situación para poder mantener la postura que era tarjeta roja: “Ese es el punto de contacto. Hay toperoles en una zona desprotegida. Nunca jugó el balón el jugador número 20. Está todo el pie ahí, su peso en una zona desprotegida”.

Ureta vio la repetición varias veces en el monitor y, con la ayuda de los asistentes, determinó que la acción si era meritoria de tarjeta roja. Para él, Pablo Lavandeira pisó con todo el peso a Jairo Concha, en una jugada dividida que determinó la expulsión del volante que dejó con 10 hombres a Alianza Lima desde el minuto 12.

Como era de esperar, esta acción no cayó nada bien en el cuadro blanquiazul que, de inmediato, comenzó a reclamar por quedarse con un jugador menos. Eso sí, en el trámite del partido, esta ausencia no fue tan notoria porque los locales no perdieron la posesión del balón en algunos tramos del partido.

El gol anulado a Paolo Guerrero

Corría el minuto 63 cuando Alan Cantero asiste a Paolo Guerrero en un contragolpe rápida. El ‘Depredador’ estaba adelantado, pero Williams Riveros, defensor de Universitario, intercepta el pase y toca el balón. El delantero de Alianza Lima continuó la jugada y anotó el gol; sin embargo, el árbitro Daniel Ureta anuló el gol tras consultar al VAR.

En los audios difundidos se explica lo siguiente: “El VAR corrobora que el defensor crema, que juega el balón y lo termina cediendo al atacante que se encontraba en posición de fuera de juego, no lo hace de manera voluntaria, ya que no tenía total control de sus movimientos, más aún por la alta velocidad del balón”, explica.

Respecto a la explicación de los asistentes del VAR, aseguraron que no hubo juego deliberado de Riveros y que Guerrero sacó ventaja de su posición para hacer el gol. “No hay juego deliberado. Ahí está en posición (Paolo). Está en fuera de juego. Vamos, vamos. Es un desvío, sí. Es desvío. Fuera de juego confirmado, Daniel”, se escucha.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Universitario en Matute, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 10 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido como Morumbi.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

