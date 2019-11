Federico Rodríguez fue la figura del triunfo de Alianza Lima por 3-1 sobre Sport Huancayo en la fecha 16 del Torneo Clausura. Su gran momento en el equipo de La Victoria hizo que se gane el cariño de la hinchada, la misma que comenzó a pedir su continuidad por todo el 2020.

Esto fue tomado de la mejor manera por el atacante de la escuadra blanquiazul, quien aseguró que le tiene un gran cariño a la institución y que no pensaría dos veces si es que le llegan a proponer su renovación para la próxima temporada.

“Mi vínculo con Alianza Lima es hasta la mitad del 2020. Aún no he hablado nada ni tampoco se me han acercado a hablar. Me encantaría quedarme”, sostuvo Federico Rodríguez en diálogo con RPP

Por otro lado, se mostró confiado en alcanzar el título del Torneo Clausura, la próxima fecha en su visita a Unión Comercio en el IPD de Moyobamba, aunque dejó en claro que no tendrán margen de error, si es que no quieren complicarse en el intento.

“Sabemos que dependemos de nosotros mismos y es lo que tenemos que aprovechar. Nada está asegurado en el fútbol”, finalizó el experimentado jugador uruguayo.

Manuel Burga tomará acciones contra FIFA. (18/11/2019)

MÁS NOTICIAS