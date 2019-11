Molesto y con ganas de dialogar con el árbitro del Perú vs. Colombia, Jair Marrufo, luego de su polémica actuación. Así se le vio a Ricardo Gareca, según se pudo apreciar en el video que publicó su hijo, Milton, en redes sociales. Sin duda alguna, al comando técnico del ‘Tigre’ le desagradó la performance del juez estadounidense.

“Y sí viejo… como no se te iba a saltar a la térmica con estos desprijos… si fíjate que ni siquiera fueron capaces de darte lugar al diálogo”, escribió Milton Gareca en un video que publicó en Instagram.

LA publicación de Milton Gareca en redes sociales. (Foto: Captura)

Es preciso destacar que Ricardo Gareca no habló en conferencia de prensa, luego de la derrota que protagonizó la Selección Peruana. Alfredo Morelos marcó el único tanto del encuentro. A esto se suma la dura falta que le cometió Yerry Mina a Anderson Santamaría.

El defensa de la Selección Peruana se mostró indignado porque el árbitro del encuentro no castigó duramente al colombiano, pese a que mostró su botín con sangre.

“Es lamentable que no pueda entrenar por 15 días y que Yerry Mina solamente haya sido sancionado con una tarjeta amarilla. Sabíamos que sería un partido fuerte, sin embargo es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero. Me acaban de coser y me deja fuera de lo que resta del campeonato con mi equipo. La sanción no me pareció justa", afirmó Anderson Santamaría.