Federico Rodríguez tomó la decisión de dejar Alianza Lima debido a un tema familiar que lo obliga a partir rumbo a Uruguay con prontitud. El club de La Victoria hizo oficial su salida esta mañana a través de las redes sociales agradeciéndole por el tiempo que vistió la camiseta blanquiazul.

En una entrevista con RPP, el jugador aseguró que se sentía cómodo en el cuadro íntimo, sin embargo, las cuestiones familiares que debe atender se anteponen a lo profesional. De todas maneras, el jugador dejó claro que tenía las ganas de continuar en Alianza, incluso contó que rechazó una oferta de China.

“De Alianza Lima me llevo un año hermoso. El primer semestre fue hermoso más allá que no pudimos ganar el campeonato. Como balance para mi fue positivo y me llevo una gran imagen del club y sus hinchas”, señaló Federico.

“Rechacé una mejor oferta económica de China por quedarme en Alianza. Yo estaba muy cómodo en el club y China con otro idioma y la lejanía se me hacía complicado”, continuó.

Cabe precisar que Carlos Villalba, representante del jugador, contó que otros clubes del campeonato peruano se mostraron interesados en ficharlo, sin embargo, él prefirió permanecer en Alianza Lima.

“Si hubieran ofrecido una extensión de contrato más largo, obvio que se hubiera quedado, porque Federico está muy bien ahí, él y su familia, no tiene ningún tipo de reproche. Es más, otros equipos grandes de Perú se han comunicado y a él no le ha interesado porque tiene su sentimiento por Alianza”, señaló para el mismo medio el agente del futbolista.

