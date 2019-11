Alianza Lima viaja a Moyobamba para enfrentar a Unión Comercio, el domingo a las 3 p.m. Los íntimos saben que será un duelo complicado debido a que el rival pelea para no descender, pero eso no les impide soñar. Felipe Rodríguez ya se imagina celebrando al final del partido. El equipo de Pablo Bengoechea solo necesita un triunfo para declararse campeón del Torneo Clausura.

“Salir campeón es algo pendiente. Me ha tocado llegar a finales y perder. Nunca salí campeón. Sería un sueño ser campeón. Me imagino festejando el fin de semana con mi familia y mis compañeros después del partido, es lo que único que tengo en la cabeza”, afirmó el volante de Alianza Lima en una entrevista con la periodista Daniella Fernández.

“Unión Comercio está peleando el descenso y necesita ganar. Cuando juegan contra Alianza Lima se motivan. Creo que no será fácil pero tenemos la mentalidad y sabemos que tenemos que ganar para salir campeones”, añadió.

El volante de Alianza Lima reiteró su deseo de permanecer en el club para la temporada 2020. “Me siento bien acá, pero todavía no me han llamado. Esperemos ver qué pasa. Me gustaría quedarme en Alianza”, declaró.

El popular "Felucho” sabe que también existe la posibilidad de enfrentar a Universitario de Deportes o Sporting Cristal en una semifinal: “Son dos equipos interesantes. Creo que Cristal juega muy bien y tiene buenos jugadores. Universitario es nuestro clásico rival, quizá su juego no es el más vistoso pero tiene buenos jugadores. No prefiero a ninguno en las semifinales. Vamos a tratar de jugar y ver qué nos toca”.

