El clima en Alianza Lima sigue tenso tras los últimos resultados adversos, pero esta vez la noticia no giró en torno a la táctica o los goles fallados. Fernando Gaibor, uno de los referentes del mediocampo, decidió romper el silencio para poner los puntos sobre las íes respecto a lo que sucede dentro y fuera de la cancha. El ecuatoriano no se guardó nada y, lejos de las excusas futbolísticas habituales, aprovechó los micrófonos para señalar una situación muy delicada que siente que ha sido ignorada por el entorno, marcando una clara diferencia entre la crítica deportiva que acepta y la falta de respeto humano que se ha vivido recientemente contra uno de los suyos.

Antes de lanzar su denuncia principal, el volante quiso dejar clara su postura sobre cómo se maneja como profesional. Explicó que su estilo siempre ha sido el perfil bajo y el trabajo honesto, evitando ser parte de circos mediáticos o polémicas innecesarias que no suman al objetivo del club, aunque reconoció que hay momentos donde quedarse callado no es una opción válida ante la injusticia.

Fue entonces cuando marcó la cancha sobre su responsabilidad: “No me gusta entrar en polémica ni nada, para el show no me voy a prestar, así me manejé siempre. Yo responderé a todo lo que me consulten en base a resultados y fútbol”, aclaró en su llegada a la capital.

Fernando Gaibor cuestionó el manejo del caso y pidió que la situación se trate con la seriedad y verdad que corresponde. (Foto: captura Jax Latin Media)

Gaibor recalcó que cuando los marcadores no son favorables, el plantel da la cara y asume la culpa porque la camiseta blanquiazul así lo exige. Sin embargo, su molestia real no venía por las críticas a su juego, sino por la protección hacia su compatriota Eryc Castillo. El futbolista sintió la necesidad de exponer un episodio lamentable de racismo que, según su percepción, fue barrido bajo la alfombra por la prensa.

“Hay muchas cosas que pasan por fuera de la cancha, como el tema de racismo hacia mi compañero Castillo, y no se habla con la veracidad que se tiene que decir”, disparó con firmeza. El mediocampista cuestionó la doble moral existente, donde ciertos escándalos de farándula se debaten por semanas, pero los ataques discriminatorios se olvidan rápido.

Su crítica fue directa hacia el manejo de la información: “A veces, cuando han pasado cosas en el club se hablan durante semanas, pero, por ejemplo, lo de Castillo lo manejaron como si no hubiera pasado nada. Esas cosas no estoy de acuerdo”, sentenció.

Eryc Castillo fue víctima de racismo, tras haber fallado el penal frente a 2 de Mayo. (FOTO: GEC)

El ecuatoriano reiteró que está abierto a cualquier cuestionamiento sobre su rendimiento en el verde, pues entiende las reglas del juego. “Podemos hablar de resultados, y que hay que asumir y hacernos responsables de los partidos que jugamos”, indicó, separando lo deportivo de lo humano y exigiendo que los medios hagan lo mismo con seriedad.

Finalmente, cerró su intervención pidiendo coherencia y respeto mutuo. “Siempre los he tratado con mucho respeto... pero también hay cosas que se están haciendo caso omiso y no debería ser así. No me voy a prestar para este tipo de cosas”, concluyó Gaibor.

