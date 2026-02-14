Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
“Barcos, Barcos...”: los hinchas de Alianza Lima a Paolo Guerrero en Trujillo, tras el empate
El empate sin goles dejó sensaciones encontradas en el Estadio Mansiche. Mientras algunos jugadores de Alianza Lima se retiraban cabizbajos, los hinchas corearon el nombre de Hernán Barcos mientras pifiaban a Paolo Guerrero.
El público en el Masiche de Trujillo pide a Hernán Barcos tras el empate de Alianza Lima vs AAS | VIDEO: Juan Carlos Briceño
El referí Edwin Ordóñez pitó el final del partido en el Estadio Mansiche cuyo resultado quedó igualado sin goles entre Alianza Atlético frente a Alianza Lima, por la fecha 3 de la Liga 1. Sin embargo, mientras los jugadores íntimos aún se encontraban en el campo de juego, algunos de ellos con el rostro desencajado, en la tribuna, los hinchas gritaban “Barcos, Barcos, ole, ole”, en clara alusión a Hernán Barcos, quien ya no pertenece al club y ahora juegan por FC Cajamarca. Todo esto ocurrió mientras Paolo Guerrero se dirigía junto a sus compañeros al camerino. Con este resultado, Alianza Lima quedó con 7 puntos luego de tres partidos y el próximo viernes enfrentará a Sport Boys en Matute, en un encuentro donde ganar es obligación.