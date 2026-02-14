El público en el Masiche de Trujillo pide a Hernán Barcos tras el empate de Alianza Lima vs AAS | VIDEO: Juan Carlos Briceño
El referí Edwin Ordóñez pitó el final del partido en el Estadio Mansiche cuyo resultado quedó igualado sin goles entre . Sin embargo, mientras los jugadores íntimos aún se encontraban en el campo de juego, algunos de ellos con el rostro desencajado, en la tribuna, los hinchas gritaban “Barcos, Barcos, ole, ole”, en clara alusión a Hernán Barcos, quien ya no pertenece al club y ahora juegan por FC Cajamarca. Todo esto ocurrió mientras Paolo Guerrero se dirigía junto a sus compañeros al camerino. Con este resultado, Alianza Lima quedó con 7 puntos luego de tres partidos y el próximo viernes enfrentará a Sport Boys en Matute, en un encuentro donde ganar es obligación.

