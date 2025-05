Toda triunfo sirve para aliviar un mal momento y en Alianza Lima son conscientes de eso. La victoria sobre Alianza Universidad (2-0) los puso nuevamente en la pelea por el Torneo Apertura. y a dos puntos del líder Sport Huancayo. Y si bien hay varios equipos que están en los primeros lugares, desde tienda blanquiazul la tienen clara: el que menos se equivoque será el ganador de este certamen.

Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, es uno de ellos. El ecuatoriano se mostró satisfecho por haber vuelto al camino del triunfo y romper una mala racha de resultados; sin embargo, reconoce que la competencia por ganar el primer torneo del año es fuerte y el margen de error es mínimo para los equipos en la recta final.

"Conseguimos un triunfo importante que sirve definitivamente para las aspiraciones del equipo. Realmente la competencia está siendo muy fuerte y terminará arriba quien cometa menos errores en esta recta final”, expresó Gaibor tras el partido del lunes, donde tuvo una buena actuación en el mediocampo.

Alianza Lima sumó 23 puntos y ocupa el cuarto lugar en el Torneo Apertura. (Foto: GEC)

Para el ecuatoriano, la victoria es importante desde lo anímico, pero también deja otras conclusiones por resaltar. Por ejemplo, el rendimiento de Bassco Soyer, quien jugó su primer partido de titular y anotó un gol. “Es un chico que viene trabajando muy bien para aprovechar su oportunidad. Bassco la estuvo peleando hace rato, y le fue muy bien en este partido”, dijo.

Gaibor considera que el apoyo es clave en la interna del grupo y hace lo mismo con Matías Succar, a quien le anularon su primer gol con alianza Lima. “Es una pena. Él es un muchacho que no le ha tocado jugar mucho, pero es uno de los más positivos dentro del grupo, porque siempre está empujando y entrenando de la mejor manera”, indicó.

Por último, el volante blanquiazul lamentó haber jugado sin público en Matute: “Esperemos que el grupo se siga poniendo bien y siga ganando para darle más alegría a nuestra gente. ¿Cómo me sentí al jugar sin público? La hinchada siempre será el corazón del fútbol, pero no me compete opinar sobre ese tema y solo nos queda hacer nuestro trabajo”.

Bassco Soyer anotó su primer gol con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su derrotar 2-0 a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para este viernes 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

