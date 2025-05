El partido entre Alianza Lima y Cienciano terminó hace unas horas, pero el aroma a polémica aún no se retira del Estadio Alejandro Villanueva. Y es que para los blanquiazules, muchas de las decisiones del árbitro Bruno Pérez fueron equivocadas y terminaron perjudicándolos. Esto, por supuesto, no se quedó así, dadas las fuertes declaraciones de Franco Navarro en zona mixta, disparando con todo contra los altos mandos de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Ya el director deportivo de Alianza Lima había evidenciado su indignación tras el pitazo final, pues tuvo que ser detenido por algunos trabajadores del club al mostrarse iracundo mientras se dirigía hacia Bruno Pérez, señalándole que se había equivocado. Al ser abordado por los medios de comunicación, el exfutbolistas dio sus descargos.

Según su opinión, más allá del buen partido que hizo Cienciano en Matute, el trámite se le escapó de las manos al árbitro principal y eso desencadenó que el compromiso terminara como terminó. Además, cuestionó el penal que cobró luego del codazo de Carlos Zambrano a Jimmy Valoyes, y reclamó por el que no sancionó en el final del primer tiempo, cuando Paolo Guerrero cayó en el área tras una sujeción del mismo Valoyes.

“Ha sido un partido que no tendría que haber terminado de la forma que terminó. Bruno Pérez se encarga de que se genere todo esto, Cienciano jugó un buen partido, pero nosotros incluso ganando habíamos hablado esto de los arbitrajes. Pérez no puede dejar de cobrar el penal del primer tiempo, y luego cobrar una jugada como la de Zambrano. Él complicó el partido innecesariamente”, sostuvo.

El penal sancionado por Bruno Pérez y la expulsión de Paolo Guerrero por doble tarjeta amarilla. (Video: L1 MAX)

Asimismo, el directivo blanquiazul argumentó que este mal arbitraje se trataría de una represalia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a raíz de la no presencia del club en la Asamblea de Bases que se celebró el viernes 25 de abril. Como se recuerda, Alianza Lima no tuvo a ningún representante en dicha reunión, mostrando su disconformidad con la gestión de Agustín Lozano como presidente de la FPF.

“Tengo un sentir y creo que más allá de lo que veníamos hablando y viendo, creo que nos está pasando factura el no haber ido a la Asamblea el otro día. No pueden ser tan parcializados, esto fue una vergüenza. Nosotros vamos a seguir peleando como Alianza, a los jugadores no podemos decirles nada, no tenemos nada que reclamarles”, agregó.

Finalmente, Franco Navarro tuvo palabras muy fuertes contra Winston Reátegui, presidente de la CONAR, a quien señaló como uno de los responsables por la designación de Bruno Pérez como colegiado para este encuentro. Asimismo, el ‘Pepón’ afirmó que los árbitros deberían salir a declarar cuando están envueltos en una polémica así.

“Primero, Winston Reátegui tiene que ponerse bien los pantalones, debe tener árbitros que tengan la capacidad para ejecutar las reglas y que sean imparciales, que se equivoquen para los dos. Deben tener la valentía para poder salir y declarar, más aún después de actuaciones como esta”, aseveró.

La acción de Jimmy Valoyes y Paolo Guerrero que en Alianza Lima reclaman como penal. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sao Paulo, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 6 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR