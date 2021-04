Alianza Lima se llevó una importante victoria el último martes frente a Deportivo Municipal. Sin embargo, el cotejo no estuvo exento de polémicas, la más notoria fue el penal que no se cobró a favor de los ediles, tras una evidente falta de Steven Rivadeneyra. Ello generó el descontento de Franco Navarro.

En diálogo con RPP, el técnico edil sostuvo que “no hay justificación de que Joel Alarcón no haya visto el penal, lo vio todo el mundo. Pero ya está. Mi obligación es darle tranquilidad a Municipal, lo del club es un proyecto a largo plazo”. Además, no dudó en afirmar que “el árbitro incidió en el resultado del partido ante Alianza Lima”.

“Nadie puede equivocarse en la forma en que Joel Alarcón se equivocó, dejar de cobrar una falta tan evidente como fue el penal que cambiaría la historia”, indicó en la entrevista. Eso sí, quiso aclarar supuestas acusaciones que habría hecho: “Hay información de supuestas declaraciones mías y son falsas. Yo solo declaré de la acción de no cobrar el penal. No declaré en contra de Alianza Lima ni en contra de la Selección, esas palabras jamás van a salir de mi boca”.

Un equipo por mejorar

Franco Navarro tampoco ocultó los malos resultados que ha tenido Municipal en sus primeros tres partidos, pero señaló que se viene trabajando para que ello cambie: “En Municipal todavía estamos en un desequilibrio intentando que la mayoría de jugadores encuentren un mejor nivel y poder enfrentar a nuestros próximos rivales con más posibilidades”.

“Consideramos que podemos dar mucho más, pero tuvimos posibilidades de haber podido superar a Alianza Lima. No permitimos que ellos nos generen ningún mano a mano, salvo esa pelota de tiro libre que termina en gol”, enfatizó el estratega nacional.

No obstante, consideró que aún tienen que corregir errores. “No nos están acompañando los resultados porque nuestro desempeño en los dos primeros partidos fue malo, un desastre. Ayer mejoró, pero nos falta mucho. No vamos a bajar los brazos”, puntualizó.





