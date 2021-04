Werner Schuler se quedó a media celebración del primer gol de San Martín vs. Ayacucho FC, luego de que el árbitro a cargo anulara su tanto. La polémica generó unos minutos de retraso en el partido, especialmente, porque el juez de línea no había levantado la bandera para señalar una supuesta posición adelantada.

A los 28 minutos del primer tiempo, San Martín tuvo la primera oportunidad clara del partido, tras un saque de esquina que permitió tener a gran parte del plantel en área rival. Cuando se pensó que la chance estaba perdida, apareció Werner Schuler para colocar el primer tanto; sin embargo, este fue anulado de repente.

Si bien no hay VAR en el torneo local, en las imágenes de la transmisión no quedó claro si hubo o no posición adelantada, porque el juez de línea tampoco levantó la bandera a tiempo. Lo cierto es que la jugada fue anulada, dejando el marcador igualado sin goles hasta ese momento.

Ayacucho FC vs. San Martín: la previa

Ayacucho FC llega a este compromiso, luego de golear 3-0 a Sport Huancayo. Si bien fue un buen arranque en la Liga 1, desde la tercera jornada, ello no le garantiza que todo el torneo esté así, ya que saben lo que es sufrir bajas por contagios del COVID-19. Eso sí, el equipo está mentalizado en buscar la próxima victoria.

“El equipo entrenó vía Zoom, en la habitación de un hotel en cuarentena. Estoy contento por el desempeño del equipo, por lo que hicieron y por el resultado”, afirmó Walter Fiori al término de partido. Además, manifestó que espera la pronta reincorporación de algunos jugadores para los siguientes partidos.

Por su parte, San Martín tiene, hasta el momento, una victoria en la segunda jornada de la Fase 1, contra Alianza Atlético, así como una derrota frente a Carlos A. Mannucci. Por ello, suman solo tres puntos en la tabla del Grupo A y necesita sumar otro triunfo para mantenerse entre los primeros de la serie.





