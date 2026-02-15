El regreso de Alianza Lima a la capital no fue el esperado. El empate sin goles en Trujillo dejó sensaciones encontradas y volvió a encender el debate sobre el rendimiento del equipo en este arranque del Torneo Apertura 2026. Si bien los números no son del todo negativos, el funcionamiento sigue siendo tema de conversación entre los hinchas. En medio de ese contexto, uno de los primeros en pronunciarse fue Franco Navarro. El director deportivo tomó la palabra tras el arribo del plantel a Lima y buscó poner paños fríos a un momento donde la exigencia empieza a sentirse con fuerza en La Victoria.

El 0-0 ante Alianza Atlético mostró a un equipo que intentó proponer, pero que volvió a evidenciar dificultades en el último toque. Las ocasiones estuvieron, pero la falta de eficacia terminó pesando en un partido donde la obligación era sumar de a tres.

Fue ahí donde apareció la reflexión de Franco Navarro, quien reconoció que el grupo necesita mayor serenidad en los metros finales. “Fue un partido intenso, en donde se hizo lo que correspondía, pero nos está faltando la tranquilidad para la definición”, sostuvo.

El directivo también puso en perspectiva el arranque del campeonato. Más allá de las críticas por el rendimiento, recordó que el equipo suma siete puntos en tres fechas, tras una victoria en provincia, un triunfo en casa y este empate fuera.

“Vamos tres fechas, siete puntos. Hay que mantener la calma y seguir trabajando”, agregó, dejando en claro que desde la interna no consideran que el panorama sea alarmante, aunque sí reconocen aspectos por corregir.

Franco Navarro asumió el cargo de director deportivo en Alianza Lima en 2025. (Foto: Alianza Lima)

Las declaraciones llegan en un momento donde el funcionamiento del equipo dirigido por Pablo Guede viene siendo cuestionado. Los constantes cambios de alineación y la búsqueda de un once ideal han generado debate en la hinchada blanquiazul.

Sin embargo, Navarro evitó entrar en polémicas y prefirió enfocarse en el proceso. Remarcó que el torneo recién comienza y que cada partido representa una nueva oportunidad para consolidar la idea de juego.

El siguiente reto será en el estadio de Matute, donde Alianza Lima buscará reencontrarse con el triunfo ante Sport Boys. El compromiso asoma como clave para recuperar confianza y despejar dudas.

“Ahora hay que esperar ganar en casa este viernes. Esto es partido a partido”, sentenció Navarro, apelando a la paciencia en medio de un inicio de temporada donde el margen de error es cada vez más corto y la camiseta exige respuestas inmediatas.

