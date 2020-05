Franco Navarro contó lo que vivió con Jean Deza en su equipo cuando el volante de Alianza Lima defendió la camiseta de UTC. El entrenador dijo que no tuvo mayor problema para comprometerlo con el trabajo y logró elevar su rendimiento y luego eso le sirvió para volver a vestir la blanquiazul.

“La mayoría de jugadores tienen sus ‘fallitas’ y cuestan mucho más convencerlos, y más ahora. Antes tenías que jugar con los problemas que tenías. Ahora hay que ayudarlos y formarlos, pero desde chicos. A nivel profesional uno solo los tiene que exigir”, dijo Franco Navarro en GOLPERU.

Franco Navarro reveló que Roberto Guizasola pidió el fichaje de Jean Deza y él recibió la responsabilidad de cuidarlo. “Cuando me lo pidió le dijo no, contigo sobra y basta, luego le dije lo llevo pero tú te encargas de cuidarlo. No soy papá, ni vigilante, ni niñero de nadie, le dije que se venga a vivir a mi hotel con él y vivimos los tres y lo pasamos muy bien”.

“Él se dedicó era fácil el control, hablábamos permanentemente. De verdad no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que el entienda que tenía todas las condiciones para triunfar y que se dedique a trabajar y a darle todo lo que tienen a favor de un equipo que le dio la confianza”, añadió Franco Navarro.

El DT no tuve mayor queja, vivió algunos momentos duros para que siga encaminado pero Jean Deza tuvo un buen año profesional que le sirvió para llegar a Alianza Lima.

“Más allá de las cosas públicas que salieron no creo que a nivel profesional haya dejado de hacer las cosas como corresponde. Pero si un hombre público llega a un club enorme que tiene una hinchada y una expectativa y él tiene que corresponder a eso, no tiene por qué equivocarse. Es un chico noble e inteligente”, finalizó.

