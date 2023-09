A pesar de que el arranque de Mauricio Larriera al mando de Alianza Lima todavía no es del todo convincente, los números lo respaldan y mantiene el invicto en sus cuatro primeros encuentros: dos victorias (Alianza Atlético y Sport Huancayo) y dos empates (Cusco FC y Cienciano). Con este panorama, Franco Zanelatto analizó el presente de los ‘blanquiazules’, la renovación de Christian Cueva y el trabajo que viene realizando el entrenador uruguayo.

El delantero de 23 años dio detalles de la idea de juego que busca implantar Larriera, haciendo hincapié en la parte ofensiva. Hasta la fecha, Alianza Lima lleva tres goles con el ‘charrúa’ en el banquillo. “Al profesor Larriera le gusta que estemos coordinados en la parte ofensiva para poder anotar”, manifestó al salir del entrenamiento de este jueves en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín.

Asimismo, Zanelatto, quien ya está del todo recuperado de la lesión que lo alejó de los terrenos de juego por más de un mes, habló sobre el respaldo que le dio el DT del conjunto victoriano. “Cuando estaba lesionado, el ‘profe’ me pidió que me recupere al 100% y ahora que volví con el grupo me trasmitió un poco lo que quiere en la cancha”, acotó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la continuidad de Christian Cueva en Alianza Lima, Zanelatto fue contundente al afirmar que en la interna esperan que se pueda quedar. Recordemos que el contrato de ‘Aladino’ finalizó este jueves 31 de agosto y está en diálogo con la directiva para finiquitar su renovación. “Nosotros queremos que se quede Christian Cueva. Es alguien que suma en el campo y en el vestuario”, agregó.

Finalmente, el exjugador de la Universidad San Martín habló sobre la lucha por el título nacional, en donde Alianza Lima se mantiene como líder de la tabla acumulada y en el tercer lugar del Torneo Clausura. “Tratamos de no mirar mucho la tabla. Hacemos lo nuestro. Como somos Alianza Lima queremos ganar a donde vayamos y vamos a tratar de que sea así”, puntualizó.

Christian Cueva está cerca de renovar su vínculo con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visite a la Academia Cantolao por la décima segunda jornada del Torneo Clausura 2023. Dicho compromiso está programado para el sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Iván Elías Moreno y será transmitido en exclusiva por Liga 1 MAX.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO