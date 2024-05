Universitario de Deportes cerró el último domingo con una victoria importante frente a Sporting Cristal por 4-1, resultado que ubica a la ‘U’ en el primer lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos, a dos fechas de que concluya el Apertura. Este triunfo no solo permite soñar con el título del torneo, también dota de optimismo al equipo, a pocos días de que se dé el duelo ante Botafogo, por la quinta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. Partido crucial, que requerirá del apoyo de todos los hinchas.

En este contexto, Aldo Corzo creyó conveniente hacer un inusual pedido, para que el plantel merengue cuente con el aliento de la ‘12′. “Queremos ganar (a Botafogo), vamos a estar en casa, así que le pido, por favor, a todos los jefes que dejen libre a su gente para que puedan venir a ver a la ‘U’, ya que es importante que venga la gente”, solicitó el jugador.

Si bien admitió que sabe del apoyo incondicional de la afición, no dudó en reiterar la urgencia de contar con los hinchas en el estadio Monumental, ya que este duelo deben ganarlo a toda costa. “Yo sé que los hinchas van a venir, pero igual le pido a los jefes para que le dé permiso a su gente, porque es un partido muy importante”, agregó.

De vuelta al plano local, el defensa nacional indicó que el triunfo ante los celestes no debe desconcentrarlos del objetivo final: ganar el Apertura. “Estamos súper enfocados en lo que se viene, porque aún quedan dos fechas en el torneo y puede pasar cualquier cosa, no nos podemos confiar. Además, tenemos un partido afuera contra Cienciano, así que no nos podemos confiar”, dijo.

Si bien la derrota de la ‘U’ ante ADT abrió paso a que Sporting Cristal tome la delantera en la tabla de posiciones, con la victoria del domingo ante los rimenses la situación cambió, por lo que ahora el equipo debe mantener su buen ritmo de juego, a fin de continuar sin obstáculos hacia el trofeo del Apertura.

“Lo más difícil es mantenerse, pero también estamos enfocados en lo que se viene el jueves (ante Botafogo), ya que es un partido trascendental para el club”, concluyó el jugador. No hay que olvidar que los merengues vienen disputando la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores en paralelo, manteniendo sus chances vivas en ambos (de ganar el título en el primero y de clasificar a octavos en el segundo).

Partidos que le restan a Universitario

En la próxima jornada, Universitario de Deportes tendrá que visitar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está programado para jugarse el lunes 20 de mayo desde las 8:00 de la noche y se podrá ver por L1 MAX, disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Y en la última fecha del Torneo Apertura, el vigente campeón nacional recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental. La Liga 1 Te Apuesto todavía no ha compartido la programación de la jornada 17, pero todo indica que se disputaría el fin de semana siguiente al de la fecha 16. Será la primera vez que se enfrentan cremas y andahuaylinos.

En caso de vencer a Cienciano, Universitario tendrá que esperar a que Sporting Cristal no gane en la próxima fecha para quedarse con el Torneo Apertura. Si los rimenses consiguen la victoria, los merengues tendrán la oportunidad de ganar el certamen en el duelo ante el cuadro de Andahuaylas. Dependen de sí mismos.





