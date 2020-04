No descarta llegar a Alianza Lima. Gabriel Costa se mostró contento por la llegada de Mario Salas al equipo blanquiazul. Además, dejó en claro que en el fútbol todo puede pasar y que en el futuro sería un honor para él volver a ser dirigido por el experimentado estratega chileno.

A pesar de ello, dio prioridad al vínculo que mantiene con Colo Colo, club al que llegó por pedido del mencionado entrenador y en el que espera ganarse un lugar tras el reinicio del campeonato local.

“En estos momentos, tengo contrato con Colo Colo. Con las vueltas que da el fútbol uno no sabe dónde puede llegar. Me encantaría que me vuelva a dirigir. Estoy feliz por la llegada de Mario Salas a Alianza Lima, pero triste porque él me trajo, confió en mí”, sostuvo Gabriel Costa en diálogo con ‘Pelota Parada’.

Gabriel Costa: "Me encantaría que Mario Salas me vuelva a dirigir, pero en este momento tengo contrato con @ColoColo"#PelotaParadaCDF 👇 pic.twitter.com/7ho8dm07sb — Canal del Fútbol (@CDF_cl) April 2, 2020

Sporting Cristal saludó a Gabriel Costa por su onomástico y recordó el gol que le marcó a Alianza Lima

Gabriel Costa cumple hoy -jueves 2 de abril-, 30 años de edad y, en medio del aislamiento social para evitar la expansión del coronavirus, recibió un cálido saludo de Sporting Cristal, club con el que salió campeón en el 2016 y 2018. El club rimense le recordó a ‘Gabi’ su golazo ante Alianza Lima en la ida de la final de los 'Playoffs’ 2018.

“En el día de su cumpleaños, recordamos la anotación de Gabriel Costa al Alianza Lima en el duelo de ida de los Play Off del 2018”, destacó Sporting Cristal. La publicación en Twitter estuvo complementada con el video de la buena definición del atacante para firmar el 3-1 parcial, en la final de ida frente a Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva.

