El último sábado, Alianza Lima perdió 2-1 con Sporting Cristal, alejándose de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Tras el pitazo final, el hincha blanquiazul se fue desilusionado con el rendimiento de su equipo que volvió a caer ante un rival directo en la lucha por el título del primer certamen de la temporada (también cayó 1-0 con Universitario de Deportes, escolta de los celestes). Sin embargo, no solo el resultado ocasionó malestar en la fanaticada íntima, sino también una acción de Gabriel Costa mientras aún se disputada el duelo con los bajopontinos.

¿Qué pasó? Ocurre que el mediocampista realizó gestos de “silencio” a un sector de la tribuna que estaba totalmente ocupada por los seguidores del cuadro de La Victoria, actitud que fue rechazada por los blanquiazules. Por ello, luego de pensar en sus acciones con cabeza fría, ‘Gabi’ decidió usar su Instagram para pedir disculpas por lo acontecido.

“Queridos blanquiazules, quiero ofrecerles mis mas sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido. Valoro y respeto mucho a esta camiseta y también a ustedes, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando, hasta el final, por esta camiseta”, sostuvo el volante en un video que compartió en sus redes sociales.

En esa misma línea, Gabriel Costa escribió unas líneas en un post de su Instagram personal, destacando el valor que le da al esfuerzo que realizan los hinchas de Alianza Lima para acompañar al equipo en todas las campañas y mostrar el orgullo que le genera defender los colores de uno de los equipos más populares y ganadores de nuestro balompié.

“Está institución me abrió las puertas hace diez años. Alianza Lima es un hogar para mí y para mi familia. Soy muy afortunado y agradecido de poder pertenecer al equipo más grande del país. Los quiero mucho y valoro enormemente el esfuerzo que hacen semana a semana para ir y dejar la garganta en cada partido. Eso a nosotros -los jugadores- nos motiva y nos llena de ganas de darlo todo por estos colores”, añadió el futbolista nacionalizado peruano.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego perder por 2-1 a manos de Sporting Cristal, en las instalaciones del Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este miércoles, cuando tenga que visitar a Cienciano por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en la que marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Ojo a un detalle, Gabriel Costa no fue convocado para este partido.

Dicho compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 6:30 p.m., se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su opción digital vía Liga 1 Play.

Tras el encuentro con los imperiales, los de La Victoria tendrán cuatro duelos claves por delante. Primero, recibirán a Los Chankas. Luego, visitarán a Carlos A. Mannuci en Trujillo; para regresar a Lima y albergar los compromisos contra Atlético Grau y Sport Boys.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO