La Liga 1 Te Apuesto va tomando forma y poco a poco se están acomodando los equipos en la tabla de posiciones. Después de un fin de semana intenso, Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Alianza Lima y todos los equipos peruanos se alistan para una nueva jornada del Torneo Apertura a mitad de semana, debido a la para que habrá en el fútbol peruano por la fecha FIFA. Conoce cómo serán los partidos de esta semana y cómo quedan la término de la fecha 8.

El octava jornada del campeonato arrancará con el duelo entre Universitario vs. Cusco FC, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental. Los cremas llegan a este duelo, luego de empatar por 2-2 ante D. Garcilaso, por lo que requieren de un triunfo para volver a la pelea por la punta de la tabla. Este cotejo se realizará este martes 12 de marzo.

Para el miércoles 13 habrán dos encuentros, primero el Cienciano vs. Alianza Lima y luego el Sporting Cristal vs. Melgar. En el caso de los íntimos, deberán sortear con las adversidades que supone jugar en la altura (su último encuentro a más de 2,500 m.s.n.m. terminaron perdiendo por 2-0), por lo que deberán trabajar en una estrategia efectiva que les permita sobrellevar el partido.

En el caso de los rimenses, estos vuelven a jugar en el Estadio Nacional con su gente frente al cuadro rojinegro. Ambos llegan a este compromiso luego de ganar (el primero a los blanquiazules y el segundo a ADT), por lo que se espera un duelo de ida y vuelta, con mucha emoción. Eso sí, una vez que culminen los partidos antes mencionados, los jugadores de estos clubes que hayan sido convocados a la Selección Peruana, deberán presentarse en la Videna al día siguiente, así como el caso de Paolo Guerrero y Erick Noriega, que juegan el jueves.

Precisamente, ese día se programó tres partidos, empezando por el Alianza Atlético vs. César Vallejo en el estadio Campeones del 36 (se intentó cambiar el horario del compromiso, pero no hubo una respuesta positiva para el cuadro ‘poeta’); luego el choque entre Comerciantes Unidos y Sport Huancayo en el estadio Juan Maldonado Gamarra, para finalmente cerrar el día con el Carlos A. Mannanucci vs. Sport Boys.

El viernes 15 habrán dos partidos más, el de Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso a partir de la 1:15 p.m. en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, y el de Los Chankas vs. Atlético Grau, que se disputará en el recinto deportivo del club andahuaylino a partir de las 3:30 p.m. La jornada deportiva recién culminará el sábado 16, con el duelo de ADT vs. UTC, en el estadio Unión de Tarma.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2024

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 12/03 8:30 p.m. Universitario vs. Cusco FC Monumental de Ate GOLPERU 13/02 6:30 p.m. Cienciano vs. Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 13/03 9:00 p.m. Sporting Cristal vs. Melgar Nacional L1 MAX 14/03 1:30 p.m. Alianza Atlético vs. César Vallejo Campeones del 36 L1 MAX 14/03 3:45 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 14/03 7:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys Mansiche GOLPERU 15/03 1:15 p.m. Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso Carlos Vidaurre García L1 MAX 15/03 3:30 p.m. Los Chankas vs. Atlético Grau Los Chankas L1 MAX 16/03 3:00 p.m. ADT vs. UTC Unión Tarma L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 7 5 2 0 22 7 15 19 2 Universitario 7 5 2 0 12 2 10 17 3 Sport Huancayo 7 4 1 2 12 5 7 14 4 Cienciano 7 3 4 0 12 9 3 13 5 Alianza Lima 7 4 0 3 13 8 5 12 6 Comerciantes Unidos 7 3 2 2 12 13 -1 11 7 Cusco FC 7 3 2 2 9 11 -2 11 8 Melgar 7 3 1 3 10 10 0 10 9 Sport Boys 7 3 0 4 10 9 1 9 10 Los Chankas 7 3 0 4 11 12 -1 9 11 UTC 7 2 2 3 8 8 0 8 12 ADT 7 2 2 3 12 14 -2 8 13 Atlético Grau 7 1 4 2 7 8 -1 7 14 Alianza Atlético 7 2 1 4 6 10 -4 7 15 Unión Comercio 7 1 2 4 9 12 -3 5 16 César Vallejo 7 1 2 4 7 15 -8 5 17 Carlos A. Mannucci 7 1 2 4 7 20 -13 5 18 Deportivo Garcilaso 7 1 1 5 4 11 -7 4

Sorteo de grupos

El próximo 18 de marzo, Universitario de Deportes, Alianza Lima, César Vallejo y Deportivo Garcilaso conocerán a sus próximos rivales en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, respectivamente. A través de los canales oficiales de CONMEBOL, se emitirá el sorteo de grupos, donde se sabrá contra qué clubes competirán los clubes nacionales y el calendario de duelos a disputar.

Luego de la eliminación de Melgar y Sporting Cristal, solo los cremas e íntimos quedaron como únicos representantes peruanos en la Libertadores, luego de disputar la final de la Liga 1 la temporada 2023. Cabe señalar que la fase de grupos se desarrollará en los meses de abril y mayo, donde se jugarán duelos de ida y vuelta. Dichos partidos se jugarán en los estadios Alejandro Villanueva (para los blanquiazules) y Monumental de Ate (para los merengues).

En el caso de los ‘poetas’ y cusqueños, ambos clubes clasificaron a la fase de grupos, luego de vencer, en duelos únicos, a Sport Huancayo y ADT, respectivamente. El cuadro donde milita Paolo Guerrero se quedó con el pase internacional, tras vencer por 2-0 al ‘Rojo Matador’; mientras que el combinado imperial se impuso en tanda de penales frente al equipo de Tarma, en el Inca Garcilaso de la Vega.





