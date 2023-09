Cuando Gabriel Costa fichó por Alianza Lima después de haber tenido un buen 2022 en Colo Colo, muchos hinchas esperaron mucho de él para esta temporada. Sin embargo, sus constantes problemas físicos y las lesiones no lo dejaron tranquilo, razón por la cual fue perdiendo confianza y hasta el momento no ha conseguido alcanzar su mejor versión. En diálogo con TV Perú Deportes, el delantero ‘blanquiazul’ confesó todo lo que vivió en estos últimos meses, analizó el presente del equipo y lo que espera para el cierre de la Liga 1 Betsson.

Consciente de que no cumplió con las expectativas que generó su regreso a La Victoria, el atacante uruguayo nacionalizado peruano manifestó que está trabajando el doble para demostrar todo lo que puede hacer en el terreno de juego. “Estamos trabajando el doble, por el momento no tan bueno que estoy pasando en lo personal. Seguimos estando ahí arriba, lo mío no empaña nada. La lesión del tobillo me retrasó un poco, pero obviamente me debo volver a adaptar, tengo que volver a ser yo”, sostuvo.

Asimismo, Costa agregó que con el trabajo duro que está haciendo durante los entrenamientos volverá a sentirse mejor, especialmente porque el proceso de recuperación de su lesión demoró más de lo debido y no pudo estar al 100 % para el equipo. “Eso es con trabajo, sacrificio, seguir entrenando, aprendiendo e insistiendo. Sentí que me necesitaban y yo puse todo de mí para que la recuperación de la lesión sea más rápida, pero no cumplí las etapas y el procedimiento. Eso no es una excusa”, añadió.

Lejos de lamentarse por todo lo sucedido, ‘Gabi’ prefirió mirar hacia adelante y enfocarse en lo que se viene para el equipo de Mauricio Larriera, con el complicado de este domingo en casa de Carlos A. Mannucci.“Obviamente la frustración de querer estar. Ya pasó igual, nos estamos preparando porque se vienen cosas lindas, ya se viene la finalización del torneo, estamos bien en la tabla y tenemos que seguir insistiendo para poder lograr el objetivo que todos queremos”, agregó.

Finalmente, el delantero de 33 años le dejó un mensaje a la hinchada ‘blanquiazul’, pidiéndoles que los sigan alentando como lo han hecho durante todo la temporada. “Hay que seguir mejorando, esos goles ya están hechos, sirvieron y ahora hay que seguir preparándonos. A los hinchas de Alianza Lima solo les pido que sigan apoyando al equipo y que mantengan la misma fe y alegría que muestran cada fin de semana”, puntualizó.





¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima y Mannucci?

Luego de descansar la fecha pasada, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Carlos A. Mannucci por la décima quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el domingo 24 de diciembre desde las 5:15 p.m., se disputará en el estadio Mansiche y será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU.

Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, con una contundente victoria por 3-0 para los ‘blanquiazules’ con anotaciones de Andrés Andrade, Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Asimismo, en la visita de los ‘Íntimos’ a Trujillo en la temporada pasada también robaron un importante triunfo por el Clausura 2022, ganando por la mínima diferencia gracias a la providencial aparición de Arley Rodríguez.





