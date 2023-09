Si bien Sporting Cristal sumó una importante victoria al vencer a la Universidad César Vallejo (0-1) por la fecha 14 del Torneo Clausura 2023, no todas son buenas noticias para Tiago Nunes. Sucede que el entrenador de 43 años –quien cumplió su fecha de suspensión frente a los ‘Poetas’– no podrá contar con Ignácio da Silva para el próximo encuentro ante UTC en Lima, debido a que el zaguero recibió su quinta tarjeta amarilla en Trujillo y quedó suspendido.

Sin su compatriota, Nunes se verá obligado a recurrir a otro futbolista para rearmar su zaga central para el duelo con el ‘Gavilán del Norte’. Eso sí, sea cual sea el elegido –posiblemente Rafael Lutiger–, ninguno podrá suplir la falta de Ignácio si tomamos en cuenta el especular nivel que viene mostrando en la Liga 1 Betsson, siendo no solo el mejor jugador de los ‘celestes’, sino uno de los candidatos para ser elegido el mejor del campeonato –razón por la que hace unos días renovó su contrato hasta el 2025–.

Haciendo un breve recuento de las veces en las que Da Silva no alineó con Sporting Cristal, solo encontramos que no estuvo en tres partidos, todos por el Torneo Apertura. Contra ADT (0-0) y Deportivo Garcilaso (4-4) no fue considerado ya que Tiago Nunes priorizó darle descanso a su equipo titular pensando en los duelos frente a Nacional de Paraguay por la fase previa de la Copa Libertadores.

Asimismo, el exjugador de Bahía tampoco estuvo en el triunfo sobre Deportivo Binacional en Juliaca (0-1), pues una fecha atrás también había acumulado cinco tarjetas amarillas en la victoria bajopontina sobre Unión Comercio en Tarapoto (1-6). Esto quiere decir que en las veces en las que no jugó, el cuadro del Rímac no perdió –sumó dos empates y un triunfo–.

Revisando los números completos, encontramos que Ignácio da Silva disputó todos los partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores (10) y Copa Sudamericana (2), además de haber alineado de titular en los 13 duelos que llevan por el Torneo Clausura. Tras ausentarse contra UTC, el defensor de 26 años volverá a estar disponible para el cruce con Cusco FC, pactado para el viernes 29 de septiembre en la ciudad imperial.

Partidos sin Ignácio Marcador Condición Competición ADT 0-0 Local Torneo Apertura Deportivo Garcilaso 4-4 Visitante Torneo Apertura Deportivo Binacional 0-1 Visitante Torneo Apertura

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta victoria sobre César Vallejo en condición de visitante (0-1), Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a UTC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el lunes 25 de septiembre desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

El cuadro comandado por Carlos Ramacciotti llega a este duelo después de golear por 5-1 a Deportivo Municipal en Cajamarca, resultado que los colocó en una posición expectante en la tabla acumulada con la consigna de clasificar a la Copa Sudamericana 2024. Recordemos que la última vez que los de Tiago Nunes enfrentaron al ‘Gavilán del Norte’ fue por el Torneo Apertura, con un 1-1 en el marcador final.





