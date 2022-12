En su video de presentación con Alianza Lima, Gabriel Costa al inicio aparece con la piel blanquiazul que vistió en el 2014 y luego con la camiseta íntima versión 2023. Más allá de los modelos, hay dos cosas que se mantienen: los colores y el cariño por el club. Y eso también lo dejó en claro en la entrevista que realizó con Alianza Play: “Me siento muy feliz, contento y con mucha ilusión”.

El exjugador de Colo Colo tiene claro que los retos para la próxima temporada son grandes en La Victoria: buscarán el tricampeonato en la Liga 1 y, de paso, hacer un buen papel en la Copa Libertadores (están en fase de grupos). Y si bien desde este miércoles se sumó a la pretemporada, ‘Gaby’ dejó un mensaje que dejó tranquilo a más de un hincha íntimo.

“Me siento físicamente extraordinario y van a ver la mejor versión de Gabriel Costa. Le voy a prometer al hincha blanquiazul, mi preparación, mi esfuerzo, mi sacrificio y poder a fin de año levantar la copa”, sostuvo el extremo charrúa nacionalizado peruano.

Ya en su presentación, realizada el último martes, el jugador de la Selección Peruana mencionó que “siempre es un privilegio ver a Alianza Lima como el equipo más grande del país. Siempre estuvo en mi mente volver al país por mí, por mi familia, por mis hijos. Llegó el momento, se dieron las condiciones y estoy muy feliz de regresar”,

¡𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗶́𝗻𝘁𝗶𝗺𝗼!⚪️🔵



Mira el detrás de cámaras de su presentación oficial en Matute.



𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗲𝗻 𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗣𝗹𝗮𝘆. ▶️



➡️ https://t.co/SeAYLfap6m#AlianzaPlay#HazteÍntimo pic.twitter.com/twX2Ogw8en — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 28, 2022

Los planes de Alianza Lima

En La Victoria vienen afinando detalles para la siguiente temporada, con la presentación de sus nuevos fichajes (el último en sumarse fue Gabriel Costa, a quien le dieron la bienvenida el último martes por la tarde). Por supuesto, también con los trabajos exhaustivos en Cieneguilla, con miras al inicio de la Liga 1 (el cual se estima será a finales de enero) y el reto que tendrán en la Copa Libertadores.

No obstante, aún queda pendiente si se dará o no la ‘Tarde Blanquiazul’, tal y como manifestó el gerente deportivo del club, José Bellina. “Ahorita estamos a la espera de las autoridades de gobierno, por el Estado de Emergencia se modificaron los planes no solo de nosotros, sino de muchos equipos. Estamos en conversaciones, a la espera de que nos puedan confirmar algo con un poco más de certeza. Por ahora no hay ninguna confirmación”, sentenció





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.