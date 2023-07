Depor conversó con Enrique Figueroa, abogado especialista y socio líder del área de Litigios y Controversias del estudio Miguel Mur Abogados, para entender por qué se levantó la medida cautelar y, a raíz de eso, quién está apto jurídicamente para poder transmitir a puertas de jugarse la fecha 3 del Torneo Clausura que tendrá, como plato fuerte, el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

¿Por qué el Poder Judicial levantó la medida cautelar?

Según se conoce, la medida cautelar fue revocada porque, a criterio de la Sala Comercial, el argumento de un perjuicio irreparable no fue acreditado por la FPF, siendo ello un requisito ineludible para el otorgamiento de la medida cautelar que dicho ente deportivo solicitó en su momento. La Sala señaló que el Juzgado de primera instancia había utilizado criterios especulativos y subjetivos al analizar la irreparabilidad del daño que sufriría la FPF si no se le concedía la medida cautelar. No se acreditó cómo los contratos celebrados podrían afectar en esa dimensión.

¿Cuál es el plazo para que haga efecto la anulación de la medida cautelar?

La resolución de la Segunda Sala Comercial de Lima es definitiva e inapelable en el proceso judicial iniciado por la FPF en contra de Media Networks Latin América S.A.C, Gol Tv Latinamerica S.A.C. y el Consorcio Fútbol Perú, y, por tanto, es de ejecución inmediata.

¿Qué puede hacer la FPF?

Si la FPF quiere cuestionar esta decisión, podría recurrir a un proceso de amparo en contra de resolución judicial ante las Salas Constitucionales de Lima, debiendo acreditar que la resolución afecta su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. Ese proceso de amparo se tramita de forma independiente y puede tener una duración aproximada de entre 15 a 30 meses.

Se puede solicitar una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión de la Sala Comercial, pero las posibilidades de su otorgamiento no son altas en este tipo de proceso. No creo que la FPF recurra a este proceso, lo más probable es que evalúe solicitar una medida cautelar distinta, pero ya su escenario es más complicado a raíz de lo decidido por la Sala.

¿Puede transmitir GOL Perú?

Sí. Se dejó sin efecto la suspensión de los contratos celebrados por el Consorcio Fútbol Perú, esto significa que el contrato recobra sus efectos y puede ser ejecutado por las partes que lo celebraron. En ese sentido, el Consorcio Futbol Perú puede exigirles a los clubes que firmaron con ellos que cumplan con el contrato y transmitan sus partidos a través del canal Gol Perú.

La posición de 1190 Sports

Por ejemplo, en esa situación se encuentra Alianza Lima, cuyos partidos, por mandato cautelar y presión de la FPF, se venían transmitiendo a través de la señal de la Liga 1 Max. Con la revocatoria de la medida cautelar, lo que sigue es que sus próximos partidos sean transmitidos por Gol Perú. Pero ya veremos en los próximos días si les permite el ingreso a Matute a las cámaras de la Liga 1 Max o si se genera una situación de dos canales transmitiendo al mismo tiempo el fútbol peruano, que es una posibilidad si 1190 logra ingresar y mantiene su postura.

Sin solución a la vista

Hasta el momento, tanto 1190 Sports como GOL Perú han promocionado a través de redes sociales que transmitirán partidos en la fecha 3 del Torneo Clausura, entre ellos, el cotejo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. De momento, jurídicamente el respaldo lo tiene el Consorcio Fútbol Peruano. Si bien a nivel de ente deportivo, 1190 Sports indica que firmó un contrato con la FPF como dueño de los derechos de televisión de los clubes, la medida cautelar deja sin efecto la imposibilidad de GOL Perú de transmitir, pero no resuelve la situación con 1190 Sports.

“Esta decisión no le da la razón en cuanto al fondo de la discusión al Consorcio Fútbol Perú, es decir, no significa que el reclamo principal de la FPF en el proceso haya sido rechazado. Aún será objeto de discusión y de análisis por el Juzgado si la FPF es la propietaria de los derechos de transmisión del futbol peruano o no, y eso se decidirá a través de una sentencia, cuando el proceso en primera instancia llegue a su fin”, indicó Enrique Figueroa.

