Los cuestionamientos no solo apuntan a los jugadores, cuyos rendimientos podemos evaluar en un ejercicio rápido y afirmar quién lo hizo mejor que otro, sino también hacia el comando técnico y allí ‘Chicho’ Salas no es ajeno de responsabilidad. El entrenador de Alianza Lima diseñó un plantel con jugadores de experiencia internacional para disputar, precisamente, la Libertadores, y no pudo sacar provecho de eso con resultados en la Libertadores . Es decir, tuvo al alcance las herramientas que hicieron falta en anteriores ocasiones, un equipo con mayor jerarquía y mejores variantes; no obstante, el resultado al final de la campaña fue el mismo: la eliminación copera y un nuevo traspié en el torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Pero eso no es todo. Si vamos al detalle, Alianza no pudo ganar de local en fase de grupos. Sumó apenas un punto de nueve posibles y así es casi imposible avanzar en la Libertadores. ¿Qué le faltó a Salas? Resolver mejor ante situaciones adversas. En casa, la idea es competir siempre y a Alianza le costó hacerlo, sobre todo contra Libertad, el rival directo a vencer para continuar en un certamen internacional. Los íntimos fueron superados en juego, más allá de las ausencias por lesión, y eso se entiende hasta cierto punto. Contra Athletico Paranaense, por ejemplo, se compitió y frente a Atlético Mineiro se intentó de la manera posible. Aunque, insisto, el rival a superar era Libertad y allí el equipo falló. Salas no pudo llevar esa buena que registra en la Liga 1 como local a la Libertadores. Son torneos distintos, es cierto, pero es necesario dar el salto de calidad y Alianza tenía equipo para hacerlo.

Sin embargo, a pesar de los desaciertos y de lo que fue la performance de Alianza Lima, la campaña de ‘Chicho’ Salas en la Libertadores es “la mejor” desde el 2010. Como se sabe, en aquella edición, los íntimos clasificaron a octavos de final tras culminar la fase de grupos con 12 puntos de 18 posibles. El equipo era dirigido por Gustavo Costas y fue la última vez que avanzaron de ronda. Lo que vino después fue una serie de malos resultados y campañas que se fueron al traste por distintos motivos. Y si bien Salas no pudo concretar su objetivo internacional, firmó cuatro puntos en fase de grupos y superó los registros de sus antecesores. Alianza no hacía más de tres puntos desde el 2012 (ver recuerdo) y le anotaron menos goles en fase de grupos en los últimos 13 años. Es verdad, los registros son bajos, pero los números son contundentes.

Así le fue a Alianza Lima en Copa Libertadores después del 2010

Edición Instancia Puntos GF/GC 2011 Fase 1 0 0/4 2012 Fase de grupos 3 6/12 2013 No clasificó - - 2014 No clasificó - - 2015 Fase 1 0 0/4 2016 No clasificó - - 2017 No clasificó - - 2018 Fase de grupos 1 1/13 2019 Fase de grupos 1 2/12 2020 Fase de grupos 1 4/11 2021 No clasificó - - 2022 Fase de grupos 1 4/16 2023 Fase de grupos 4 3/9

Entonces, ¿qué necesita Alianza para cambiar su destino en la Libertadores? Por ahora, queda demostrado que no solo con un plantel amplio y con jugadores de peso alcanza para competir en el exterior. Hace falta una propuesta de juego colectiva y la experiencia de un comando técnico con mayor rodaje internacional. Y, ¿por qué no?, un poco de suerte. Porque los blanquiazules sufrieron con las lesiones de los refuerzos que trajeron, precisamente, para competir en la copa. ‘Chicho’ Salas tuvo que echar mano de sus variantes, pero eso no solucionó el problema. Si bien en este certamen se pudo acabar con la racha de partidos sin ganar en Libertadores, queda esa deuda de clasificar a octavos de final. Por ahora, toca ser autocríticos y pensar a futuro, de manera que esta situación no vuelva a repetirse en las próximas ediciones coperas.

Por lo pronto, a los aliancistas les quedará exigir el tricampeonato. Tal parece que es el objetivo más justo para un plantel amplio, con jugadores de jerarquía para el medio local y un comando técnico que en el torneo casero ha sabido marcar la diferencia.





