No suele ser titular, pero Gonzalo Aguirre se ha convertido en una de las variantes más utilizadas por Néstor Gorosito en Alianza Lima. Precisamente ayer, el volante blanquiazul ingresó en el segundo tiempo en el empate sin goles ante Sport Huancayo, en Matute, para darle otro aire al equipo, aunque no incidió en el resultado. Y si bien la responsabilidad es colectiva, el jugador hizo un análisis de lo sucedido en la cancha.

"Creo que no es la ansiedad, sino que también se complica un poco el juego que van a hacer tiempo, tratan menos de hacer su juego. Por eso creo que nos crea desesperación", expresó en un primer momento el volante de Alianza Lima, quien está conforme con la confianza que el técnico le ha depositado.

“Pero el segundo tiempo fue bastante positivo me parece, solo que no entró la pelota. Si hubiera entrado la pelota estaríamos hablando de otra cosa. Lamentablemente no entró y no se pudo sacar esos tres puntos”, agregó el mediocampista blanquiazul.

¿Gonzalo Aguirre seguirá en Alianza Lima?

En otro momento, Gonzalo Aguirre dejó en una incógnita su futuro. Como se sabe. el jugador tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de junio y todavía no ha renovado contrato con la institución, por lo que puede cambiar de aires. Eso sí, su intención es quedarse en La Victoria un tiempo más.

“No sé nada hasta el momento. Eso lo maneja mi representante. Yo creo que está esperando a que se comuniquen con él. Mi deseo es continuar, pero no depende mucho de mí eso”, añadió Gonzalo Aguirre. Por ahora, el mediocampista está enfocado en los próximos partidos del cuadro blanquiazul.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate sin goles con Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la reprogramación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el miércoles 18 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la Depor.

