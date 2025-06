En la previa del partido, había mucho optimismo en Matute por ver un triunfo de Alianza Lima, sobre todo por lo que hubiera significado en la tabla de posiciones: recuperar el liderato del Torneo Apertura y así evitar que Universitario de Deportes –de ganar este domingo en Huanta– tenga la primera opción. Sin embargo, Sport Huancayo no fue un rival sencillo e hizo su tarea en La Victoria, configurándose así un 0-0 que dejó un mal sabor de boca en todo el pueblo blanquiazul.

Esa desazón no solo vio en las tribunas, sino también en el rostro de los jugadores que fueron desfilando por la zona mixta. Hernán Barcos, uno de los que se debutó a conversar brevemente con la prensa, fue muy autocrítico con el rendimiento que mostraron la noche del sábado y explicó las razones de por qué les costó imponer su juego en casa.

El cordobés sabía de la necesidad de Alianza Lima por ganar este fin de semana, por lo que en primera instancia apuntó hacia los cuatro partidos que les queda en el calendario. “Nos vamos incómodos porque necesitábamos ganar, pero bueno, hay que seguir trabajando, nos quedan cuatro partidos y hay que ganarlos”, sostuvo.

“En el primer tiempo no creamos tanto, en el segundo lo fuimos a buscar un poco más, pero igual nos faltó claridad, profundidad, fuimos a los empujones y no pudimos concretarlo. En el segundo tiempo fue más por la desesperación, pero no se nos dio”, agregó, respecto al juego bastante predecible que mostraron.

Hernán Barcos fue uno de los que más intentó dentro del cancino juego de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Sport Huancayo trató de jugar, sobre todo en el primer tiempo, pero cuando no pudo, indujo a Alianza Lima a un trámite incómodo y no permitió que el desarrollo del juego fuera fluido. “El rival vino a hacer su trabajo. Si vemos el tiempo que se jugó, se debió haber jugado 20 minutos por tiempo. El rival hizo su parte y nosotros nos metimos en el juego de ellos”, agregó.

Sin que suene a excusa, Hernán Barcos explicó que uno de los motivos por los que les fue complicado ganar en Matute, fue por el largo receso que tuvieron por la fecha FIFA. Para el ‘Pirata’, las más de dos semanas de inactividad les jugó una mala pasada y eso se notó en la propuesta que tuvieron frente al ‘Rojo Matador’.

“Es difícil, uno viene con 15 días sin jugar. Cuesta arrancar de nuevo, creo que es un poco de eso. Lo tenemos que evaluar, siempre tenemos para mejorar. Entramos con ganas, pero no nos salieron las cosas”, sentenció el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. En tienda íntima no hay tiempo para lamentos, deben voltear la página lo más rápido posible.

Alianza Lima desperdició una inmejorable oportunidad jugando de local. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate sin goles con Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la reprogramación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el miércoles 18 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la Depor.

