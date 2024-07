Luego de una salida algo tormentosa de Sporting Cristal, Gonzalo Aguirre volteó la página y ahora su situación es diferente. El joven volante de 21 años llegó a Alianza Lima y, frente a su último equipo, le tocó debutar en el partido de la Copa Ciudad de los Reyes. El peruano, que también tiene nacionalidad argentina, ingresó a los 81 minutos por Hernán Barcos, mostrando mucha participación con el equipo después de una larga temporada sin estar en el campo de juego. En conferencia de prensa, Aguirre indicó que se encuentra bien físicamente, pero reconoció que no es fácil volver después de un largo tiempo sin jugar.

El volante habló sobre sus primeras impresiones en su nuevo equipo, destacando que cuentan con un gran plantel y que buscará ganarse un lugar en la pizarra de Alejandro Restrepo. “Es un equipo bien armado. En lo grupal va muy bien y fuerte, que tiene las cosas claras. Tiene grandes jugadores y esta para pelear por muchas cosas”, dijo Aguirre tras estrenar con los blanquiazules.

“No es fácil jugar después de 7 u 8 meses, pero me siento bien y cómodo. No tengo problemas en jugar un poco más retrasado o un poco más adelantado; me siento cómodo en el medio, no tengo ningún problema,” comentó el jugador de Alianza Lima sobre su debut. Gonzalo estuvo cerca de 15 minutos en el campo, donde su equipo empató 1-1 contra Sporting Cristal.

“No importa cuándo sea, pero los minutos que tenga, ya sea más arriba o más tirado a la banda, no tendré ningún inconveniente. Somos jugadores y debemos estar preparados para cualquier momento y puesto”, dijo el volante de 21 años, quien ahora tiene la oportunidad de demostrarle a su nuevo DT que tiene las condiciones necesarias para su esquema de juego.

Asimismo, también habló sobre lo que significó enfrentarse a su exequipo, Sporting Cristal, donde no tuvo los minutos deseados y tuvo una salida poco adecuada. Aguirre comentó cómo se sintió al respecto y lo que significó para él este partido, especialmente al jugar contra excompañeros. “Es una satisfacción grande, porque a veces estos compañeros, algunas veces, terminan ser amigos y estoy muy contento de haberlos vistos y lo tomé muy bien, además de haber jugado”, declaró. Asimismo, dejó un mensaje a la hincha blanquiazul. “Es uno de lo más grandes del Perú y voy a dejar todo en el campo por el equipo”, finalizó.





Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo que se les viene

Luego de este cruce por la Copa Ciudad de los Reyes, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Boys en otro duelo de preparación. Este compromiso está programado para el sábado 6 de julio –con horario aún por confirmar–, se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Sporting Cristal, por su parte, también tendrá acción la próxima semana, cuando le toque enfrentar a Cienciano por la Copa Zapping. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de julio desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con la transmisión de Zapping Sports, canal exclusivo de la plataforma digital Zapping TV. La última vez que ambos clubes se enfrentarán fue el pasado 9 de febrero, con un 2-2 en el marcador final.

Después de estos partidos, la Liga 1 retomará su programación habitual y marcará su reinicio con el arranque del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, los dirigidos por Guillermo Farré debutarán el viernes 12 de julio visitando a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde las 3:15 p.m. En lo que respecta a los ‘Íntimos’, visitarán a la Universidad César Vallejo el sábado 13 desde las 3:30 p.m., con la duda de que todavía no se sabe dónde se jugará, pues el Estadio Mansiche quedó inhabilitado por perder el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones).





