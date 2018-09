A lo largo de su estadía en Perú, Gonzalo Godoy trabajó en silencio y habló en la cancha. Mientras que el hincha de Alianza Lima – casi sin darse cuenta – metió al futbolista en su corazón exigente. Y cómo no hacerlo, si el uruguayo fue clave en la obtención del ansiado título que consiguieron los dirigidos por Pablo Bengoechea.

A sus 30 años, Gonzalo Godoy encontró la madurez necesaria. De hecho, cuando camina por La Victoria, se siente como en casa. Por eso sueña en prolongar su estadía en Alianza Lima.

“Ojalá me quede toda la vida en Alianza, pero sería muy difícil, sobre todo jugar en Universitario. Pero trabajo es trabajo”, reveló Gonzalo Godoy a El Comercio.

Según reconoció el defensa de Alianza Lima, el tráfico de Lima fue uno de los aspectos que más lo complicó en sus primeros meses en Perú. “También sufro en las ciudades de altura, todavía no me adapto muy bien. Pero la gente me trató muy bien. Una vez me cruce con un taxista aliancista y no me quiso cobrar”, agregó.

Por otro lado, Gonzalo Godoy analizó lo que será su nuevo choque ante el goleador de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, el cual se desarrollará este domingo en Matute.