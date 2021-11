Alianza Lima disputará este domingo la primera final de la Liga 1 contra Sporting Cristal. El club atraviesa uno de sus mejores momentos y eso lo reconocen los jugadores que han pasado por la institución, como es el caso de Gonzalo Godoy, quien destacó a aquellos colegas que ficharon por el equipo en un momento crítico.

“Ambos equipos tienen merecimientos por lo que hicieron en la Fase 1 y Fase 2, pero el plus que tiene Alianza son sus jugadores que ficharon este 2021 por amor al club, sabiendo que sería en segunda división y ahora están jugando en Primera y eso se valora”, señaló el defensa uruguayo a ‘Amigos del Fútbol’.

Recordó también que, la primera vez que fichó por el elenco íntimo “me decían ‘no vayas a Alianza que no vas a salir campeón nunca, que la maldición’ y después al otro año en el 2018 salimos subcampeones, todos querían venir a Alianza, 2019 todos”. Sin embargo, mencionó que tras la campaña del 2020 pocos querían llegar a La Victoria.

“Este año fue distinto, porque habían jugadores que no querían venir porque supuestamente iba a estar en Segunda y los que están llegaron con el corazón para sacar al club adelante y eso creo que hay que valorarlo, más allá si Alianza sale campeón o no. Creo que el hincha va a valorar a este grupo de jugadores que vinieron por amor al club”, indicó.

Pero si hay una duda es si Godoy hubiera regresado o no a Alianza Lima en el 2021, a lo que el zaguero sostuvo que “a mí nunca me llamaron, pero yo estaba a disposición para Alianza, ¿cómo no voy a venir al equipo que me dio todo y me siento tan como en mi casa?”.

Sobre su futuro en la liga peruana, el defensa ‘charrúa’ explicó que su contrato con culminó y que “no he hablado nada con nadie, así que ahora tranquilo, a disfrutar de la familia que es lo que uno más extraña y después ver qué es lo que sale. Yo estoy contento acá en Perú y me siento como en mi casa”.





