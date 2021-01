Hay quienes no olvidan su paso por ciertas instituciones, siendo ese es el caso de Gonzalo Godoy. Tras el descenso de Alianza Lima, muchos exjugadores del club estuvieron dispuestos a ponerse la blanquiazul con tal de devolver al equipo a Primera División, pero muchos de ellos no recibieron ese llamado al no encontrarse en los planes de la actual dirigencia del club.

“Nunca me llamaron desde Alianza Lima, pero sí lo hizo Carlos A. Mannucci”, confesó el defensa uruguayo a ‘Línea de 4′, luego de que se le consultara al charrúa si había pensado volver a Matute, recordando que hace algunas semanas, Godoy fue anunciado como el nuevo refuerzo ‘Tricolor’.

Tras su paso por la Liga de Bolivia con la camiseta de The Strongest, donde sumó solo 10 cotejos, Godoy manifestó que su intención era regresar a Alianza Lima, después de una buena experiencia durante tres años (2017 al 2019) con los íntimos.

“Me hubiese gustado que me contactaran de Alianza, pero ahora me tocará apoyar como hincha. No tengo palabras para retribuir el cariño que me hacen sentir”, indicó el uruguayo, sintiéndose apenado por la situación actual del club: inmerso en la Liga 2.

“Sufro al saber que Alianza Lima jugará en la Segunda División. Sentí que que la administración y el gerente deportivo no querían a los uruguayos y buscaban problemas para sacarlos”, manifestó, enfatizando también que le dolió “mucho la salida de Leao Butrón y Rinaldo Cruzado”.

Sobre los dos últimos jugadores, Godoy dijo que “me hicieron hincha de Alianza Lima y me hicieron sentir que estaba en el equipo más grande del Perú”. Pese que no vestirá la blanquiazul, él está contento por retornar al país en busca de nuevos objetivos con la camiseta de Mannucci.





