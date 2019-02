Un problema para Miguel Ángel Russo: Gonzalo Godoy se pierde el debut ante Sport Boys 

De la mano de Miguel Ángel Russo, Alianza Lima quiere arrancar con pie derecho la Liga 1. Los íntimos chocarán contra Sport Boys , este viernes, en Matute, con la convicción de ser protagonistas en el certamen peruano. Pero el estratega blanquiazul sufrirá una baja sensible.

Gonzalo Godoy se perderá el Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1. El defensa uruguayo, que renovó su contrato a pedido de Miguel Ángel Russo, no está lesionado, sino que arrastra una sanción.

Sucede que Gonzalo Godoy fue expulsado en el último partido que protagonizó Alianza Lima en el 2018, cuando enfrentó a Sporting Cristal en la final del torneo peruano que se jugó en el estadio Nacional.

Gonzalo Godoy reaparecerá en el duelo que sostendrá Alianza Lima ante Sporting Cristal, por la segunda fecha de la Liga 1. El uruguayo es uno de los ‘engreídos’ de Miguel Ángel Russo.

"Me siento muy feliz en mi tercera temporada en Alianza. Tal vez demoró un poco la renovación, pero me gustó que el 'profe' Russo me pidiera", concluyó Gonzalo Godoy.