“‘Chicho’ es de la casa, ha jugado, ha salido campeón y conoce la cultura de Alianza Lima y es una oportunidad que se la está ganando”, declaró Pablo Míguez, central del conjunto blanquiazul, tras lograr el Torneo Clausura el último fin de semana. La ‘Cotorra’ no pudo describir de mejor manera lo que significa el técnico para la institución. Pues, desde donde le ha tocado estar le brindado lo mejor al club del cual es hincha.

Desde su retiro del fútbol profesional en el año 2012, ‘Chicho’ ha pasado por las distintas categorías de Alianza Lima. Comenzó dirigiendo menores hasta que en el 2018 fue nombrado técnico de la Reserva. Posteriormente, en el 2020, fue DT interino del equipo principal, tras la salida de Mario Salas, donde incluso goleó 4-0 a Melgar en la altura de Arequipa. Para luego ser nombrado asistente de Carlos Bustos (2021) hasta su designación como estratega principal a mitad del Torneo Clausura de la presente temporada.

En este cargo, Salas ha dirigido nueve partidos, de los cuales solo perdió uno: ante la Universidad César Vallejo (3-2) en el estadio Mansiche. Luego, sumó un total de 24 puntos que le han permitido colocarse en la final nacional de forma directa, tras salir campeón del Clausura y ubicarse en la casilla número dos del campeonato. Y no era para menos.

El técnico logró compenetrarse a la perfección con el plantel, demostrando además ser un excelente estratega, ganando partidos claves como el de la fecha 18 ante Ayacucho en condición de visita (1-0). Además, su picardía y amor por la camiseta que viste le han permitido transmitirle a sus jugadores aquella ilusión y pasión que parecían haber perdido: el camarín se fortaleció.

Ahora le tocará enfrentar la que probablemente sea la final más importante de su vida. Ya superó cuatro como futbolista y con la camiseta blanquiazul, pero esta vez lo tendrá que hacer desde el banquillo.

Finales históricas

La primera final que le tocó jugar a Guillermo Salas con Alianza Lima fue en la temporada 2001, el mismo año que llegó por primera vez a la institución como futbolista profesional. El elenco ‘íntimo’ salió campeón del Torneo Apertura, tras vencer a Sporting Cristal en un partido extra, pues ambos equipos igualaron en puntos al término de la última fecha del campeonato. En la final se enfrentaron a Cienciano del Cusco (campeón del Clausura).

¿Cómo le fue? En la ida, en el estadio Matute, Alianza se impuso 3-2 en una victoria agónica gracias a un gol de Roberto Farfán a los 90′. El partido iba empatado 2-2 tras las anotaciones de con goles de Waldir Saénz (20′) y Gilberto Flores (autogol, 57′) y para Alianza, y Carlos Cumapa (29′) y Ernesto Zapata (35′, penal).

Mientras que en la vuelta, en la altura de la ciudad imperial, los blanquiazules cayeron por 1-0 con un gol de Ramón Rodríguez a los 82′. El marcador global terminó empatado, por lo que se fueron a penales. Allí, Waldir Sáenz marcó el tanto de la victoria. Los ‘íntimos’ se impusieron 4-2.

26 DE DICIEMBRE DEL 2001. Alianza Lima campeón del fútbol profesional peruano 2001, al derrotar en tanda de penales a Cienciano del Cusco por 4 goles a 3. Arriba: Ustavo Roverano, Jose Soto, Cristiano Grotto, Roger Serrano, Roberto Farfan, Alexis Ubillus, Juan Carlos Bazalar. Abajo: Waldir Saenz, Luis Hernandez, Guillermo Salas, Rafael Gallardo. Foto: German Falcon/El Comercio

Dos años (2003) después este panorama se volvió a repetir. Campeones del Clausura, tuvieron que enfrentarse a los rimenses (líderes del Apertura) en una final única que se jugó en el estadio Nacional. Los de la Victoria salieron victoriosos (2-1) con goles de Roberto Silva (33′) y Jefferson Farfán (93′). Jorge Soto (27′) descontó para el rival.

La siguiente temporada fue igual. 29 de diciembre, nuevamente, en el Coloso de José Díaz los dos grandes se enfrentaban. En los 90 minutos no lograron definir y llegó la tanda de penales, donde ‘Chicho’ Salas anotó el último gol que le dio a Alianza Lima el bicampeonato.

LIMA, 23 DE MAYO DEL 2004. Partido por la primera división del fútbol peruano entre los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: German Falcon / El Comercio

En tanto, la última final que Salas jugó con Alianza fue en el 2006, otra vez, ante Cienciano, a ida y vuelta. El primer partido en el estadio Garcilaso de la Vega Miguel Mostto (37′) le dio ventaja a los locales, que no lograron sostener el resultado en La Victoria. Ernesto Arakaki (22′), Carlos Lugo (36′, autogol) y Flavio Maestri (51′) sellaron la victoria por 3-1. Juan Carlos Mariño (49′) descontó.

CUSCO, 23 DE DICIEMBRE DEL 2006. Primer playoff del Campeonato Descentralizado del Fútbol Peruano entre Cienciano y Alianza Lima, jugado en el Estadio Garcilaso De La Vega. Cienciano ganó el encuentro por 1-0. Foto: Rolly Reyna / El Comercio

La palabra de Waldir

“‘Chicho’ era un jugador que siempre ha dado todo por la camiseta, con un temperamento fuerte que contagiaba a muchos. Y ahora eso lo está mostrando también. Vive los partidos desde el banquillo. Aparte de que tiene la capacidad para manejar un grupo como Alianza, conoce como es”, nos dice Waldir Sáenz, referente de Alianza Lima y ex compañero de Guillermo Salas durante las temporadas 2001 - 2005.

Para el ex delantero y máximo goleador en la historia del club blanquiazul, no es casualidad lo que ‘Chicho’ viene haciendo con el equipo. “Ha sabido sobrellevar este grupo, a pesar de que no ha sido un plantel que armó. Ha comprometido a todos a seguir trabajando para lograr el objetivo del club. El manejo que él tiene hacia el equipo ha sido positivo y se ve en los resultados”, agrega.

“Influyó que ha sido jugador de Alianza. Ha logrado cosas importantes con la institución y ahora se le abre esta posibilidad de obtener un título con el club y seguir ganándose la confianza. Aunque, ya los números lo avalan. Es algo importante no solo para él sino también para todos los estrategas peruanos, porque está demostrando que se puede confiar en el talento nacional”, agregó.

Finalmente, habló sobre el posible rival de Alianza y la posibilidad de que Salas se quede en La Victoria. “Creo que una persona como ‘Chicho’ no tiene que fijarse en el rival. Él está haciendo cosas importantes. Tiene que centrarse en su equipo y lo que pueda hacer. Han sacado resultados favorables en partidos que nadie pensaba y eso les tiene que dar mucha confianza. Ni Sporting Cristal ni Melgar van a ser fáciles así que hay que concentrarnos en lo nuestro”, comentó.

“Sí debería quedarse. Lo está demostrando partido a partido. Eso no es suerte, es su trabajo y dedicación. Independientemente, del resultado final deben considerarlo de cara al próximo año”, finalizó.

