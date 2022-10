El favorito de la gente. Ganar cinco de seis partidos disputados con Alianza Lima han hecho que Guillermo Salas se gane el cariño de la hinchada blanquiazul, la misma que no ha dudado en rebautizar al equipo del ‘Chicho’ que se encuentra peleando por el primer lugar del Torneo Clausura.

“No veo mal que hablen de la ‘Chichoneta’. Es algo de la tribuna, de la hinchada. Quién no quisiera quedarse en Alianza Lima? Pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pienso en si voy a continuar o no, pienso en partido a partido y no en el futuro. Vamos viendo lo que venga y cómo terminemos el año”, sostuvo el DT en diálogo con RPP.

Guillermo Salas también dio a conocer algunos de los referentes que trata de imitar, en algunos aspectos, para brindarle lo mejor a Alianza Lima, mencionando a tres entrenadores nacionales y a uno foráneo que lo marcaron a lo largo de su carrera.

“En el medio local, el ‘Ciego’ Juan Carlos Oblitas siempre fue un referente para mí. También sigo a Franco Navarro o al profesor Roberto Mosquera. El técnico internacional que me marcó también fue Paulo Autuori”, acotó el estratega del conjunto blanquiazul.

Alianza Lima vs. Binacional con nuevo horario

El duelo entre Alianza Lima y Binacional sufrió una variación en el horario de inicio. El partido estaba pactado para las 8:15 p.m., pero comenzará a las 8:30 p.m. La razón se debe al pedido del Ministerio del Interior, pues ese día la Policía Nacional del Perú (PNP) estará desplegada en otros eventos.

Es importante mencionar que, luego del duelo ante el ‘Poderoso del Sur’, el cuadro íntimo visitará el martes 25 de octubre a Ayacucho FC, en Ciudad de Cumaná Después, en la última jornada, recibirá a ADT de Tarma en un horario y fecha por confirmar.





