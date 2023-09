Este sábado 9 de septiembre, Alianza Lima enfrenta un nuevo reto en su búsqueda para asegurar su tercer título consecutivo en la Liga 1 Betsson. El equipo blanquiazul se medirá contra la Academia Cantolao por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sumar tres puntos en este enfrentamiento es crucial para ambas escuadras; por ejemplo, los de La Victoria marchan en el cuarto lugar del certamen, con 20 unidades. El ‘Delfín’, en tanto, se encuentra en un delicado momento, ya que lucha por alejarse de la zona de descenso. En medio de ese panorama, el exarquero de los íntimos Gustavo Roverano compartió sus opiniones sobre la incorporación de Mauricio Larriera.

Roverano dialogó con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, donde compartió la experiencia laboral que tuvo con Larriera. Además, lo describió como un profesional altamente capacitado y sumamente actualizado. En su perspectiva, esto no asegura el triunfo, pero sí minimiza las chances de errores.

“Con Mauricio trabajamos en Paraguay y en Uruguay en 2020, trabajamos en Montevideo Wanderers. Es un profesional a carta cabal, es una persona súper actualizada, eso no te da garantías que vaya a tener éxito pero corta los márgenes de error”, acotó.

El exarquero enfatizó que el técnico posee la capacidad para proporcionar a Alianza Lima lo que el equipo realmente busca: “Ojalá se sienta cómodo él y encaje bien en el grupo. Creo que puede darle a Alianza lo que Alianza quiere, en el tema de la forma de juego”.

Gustavo Roverano también se pronunció sobre el debut de la Selección Peruana en las eliminatorias contra Paraguay, este jueves 7 de septiembre: “Hubo muchas bajas en la selección y está un poco complicado en relación con lo que se tenía pensado en un inicio, es una incógnita. Me da la sensación de que este partido lo va a jugar con línea de cuatro, pero vamos a ver qué pasa en el partido”.

Finalmente, el exportero analizó la actual situación de la Albirroja: “Me da la sensación de que hay un cambio generacional, tiene algunos jugadores importantes en ligas competitivas y me da la sensación que no va a ser el Paraguay de las eliminatorias pasadas, porque van tres eliminatorias que Paraguay no se puede despegar de los últimos puestos, pero hoy creo que tienen más nivel”.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 1-0 ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a jugar ante Academia Cantolao, por la décima segunda fecha del Torneo Clausura 2023. Dicho encuentro está programado para el sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador y será transmitido en exclusiva por Liga 1 MAX.

En estos momentos, el equipo blanquiazul se ubica en el cuarto lugar del segundo certamen del año, con 20 puntos en 11 fechas disputadas, solo por debajo de Sport Huancayo (21), Universitario de Deportes (22 puntos) y el líder Sporting Cristal (24 puntos). A pesar de no tener un buen inicio, el cuadro íntimo se recuperó (lleva tres victorias en sus últimos cinco duelos) y ahora busca remontar en la tabla.





