Mira aquí en qué canales de TV ver el partido entre Perú vs. Paraguay por la jornada 1 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro entre la ‘Blanquirroja’ y la ‘Albirroja’ se llevará a cabo este jueves 7 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y dos más en territorio paraguayo), en el Estadio Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este. Como sabemos de la importancia de este encuentro, que tendrá el debut de ambas escuadras, en los siguientes párrafos te explicaremos cómo seguirlo a través de distintas plataformas. Aquí todos los detalles.

Inicia un nuevo camino y Juan Reynoso establece su principal meta como la clasificación entre los tres primeros de las eliminatorias. Por eso, aspira a tener, al menos, la mitad de los puntos disponibles al finalizar el año. No obstante, para esta etapa inicial, el DT enfrentará el desafío de lidiar con las ausencias, debidas a lesiones, de hasta 9 jugadores que suelen ser convocados con regularidad, entre ellos, C. Zambrano, C. Cueva y G. Lapadula.

En esa línea, recientemente, se ha ratificado la baja del defensor Alexander Callens, integrante del Girona de España, debido a una lesión que lo impedirá jugar contra Paraguay. Sin embargo, es importante destacar que el mencionado no ha sido excluido de la convocatoria y se someterá a exámenes médicos por parte del cuerpo médico del cuadro nacional con la esperanza de que esté disponible para el choque contra Brasil.

Además de estos jugadores, la ‘Bicolor’sufrirá las bajas de los experimentados Anderson Santamaría, Pedro Aquino y Edison Flores, así como de los jóvenes Jhilmar Lora y Bryan Reyna. La selección peruana cerró sus entrenamientos este martes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, donde realizó trabajos a puertas cerradas y luego se dirigió hacia la concentración en un hotel del distrito de San Isidro, de donde salió hacia el aeropuerto.

¿Qué canal transmite Perú vs. Paraguay por Eliminatorias?

El esperado partido entre Perú y Paraguay está programado para jugarse el jueves 7 de setiembre en Ciudad del Este. Si no te quieres perder el debut de estas escuadras en las Eliminatorias Sudamericanas, presta atención. El encuentro de la ‘Bicolor’ será transmitido por las señales abiertas de ATV y América TV. Movistar Deportes, por cable, hará lo propio. En territorio guaraní se podrá ver por la señal de GEN en Tigo TV. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos y también las incidencias.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

Perú : 5.30 p. m.

: 5.30 p. m. México : 4.30 p. m.

: 4.30 p. m. Colombia : 5.30 p. m.

: 5.30 p. m. Ecuador : 5.30 p. m.

: 5.30 p. m. Venezuela : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Bolivia : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Paraguay : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Chile : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Argentina : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Uruguay : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Brasil: 7.30 p. m.

A pesar de las variaciones en la plantilla y las nuevas incorporaciones, se da por sentado que Reynoso optará por un equipo muy similar al que ha venido utilizando en las dos últimas rondas de eliminatorias. Este conjunto ya ha sido probado en los encuentros amistosos que Perú ha disputado desde que Reynoso asumió la dirección en agosto de 2022.

De otro lado, el ‘Ajedrecista’ ha optado por comenzar las eliminatorias con Guerrero a la cabeza, al mismo tiempo que inicia un proceso de renovación en la línea de ataque. En este sentido, ha convocado a jóvenes promesas como Piero Quispe, Jostin Alarcón, Joao Grimaldo y Jhamir D’Arrigo, todos ellos destacando en sus desempeños en la liga peruana.

¿Dónde jugarán Perú vs. Paraguay?





