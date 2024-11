Alianza Lima no pudo cumplir con sus objetivos trazados para este 2024. El cuadro blanquiazul no consiguió el título nacional -que terminó ganando nuevamente su clásico rival Universitario de Deportes- y tampoco la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo que jugar el torneo desde la fase 1. Por esta razón, el exgerente general del club, Gustavo Zevallos, salió al frente para hablar sobre el impacto económico que tendrá esto; además, tuvo palabras sobre el caso de Bruno Marioni y la frustrada llegada del técnico Cristian Díaz.

“Comenzar el año con 3 millones menos, claro que golpea, no solo económicamente, sino moralmente. Alianza siempre debe jugar para campeonar, si no lo logras, al menos debes de tener el ingreso en el segundo lugar, comenzar el año sin tres millones no es poca cosa”, dijo Zevallos en conversación con Ovación.

El exdirectivo también lamentó la falta de referentes históricos en el equipo, señalando que en Alianza Lima no se ve gente ligada al club como en otros equipos. “En Alianza no se ve gente ligada al club como sí en otros clubes, en el primer equipo debería haber un referente, esos son detalles que al final suman”, aseguró.

Zevallos recordó que, en el pasado, uno de los puntos más importantes al final de cada temporada era el grupo que se había formado, tanto dentro como fuera de la cancha. “Lo más importante al final de la temporada es el grupo que se haya formado, tanto afuera como dentro de la cancha. Eso se logró en el pasado, ahora hay otros presupuestos, el equipo juega con el estadio lleno y eso implica que el club tenga otro tipo de recursos”, explicó.

Finalmente, Zevallos se refirió a la situación con el técnico Cristian Díaz y la controversia sobre su contrato. Dijo que no sabe qué tipo de autonomía tuvo Bruno Marioni, exdirector de Fútbol Profesional. “No sé qué tipo de autonomía tendría él (Marioni) para que se haya atribuido el firmar ese contrato y que luego lo hayan desconocido. No va a ser nada fácil para el club, no tengo duda que si han ido a la FIFA, ellos harán cumplirlo, al menos en el tema económico”, indicó.

“Creo que se desconoció la autonomía del gerente deportivo, si no tiene autonomía, es difícil que funcione. Si lo llevan a este señor, es para que él se encargue. No sé qué habrá pasado durante, que es algo donde finalmente queda mal el club”, finalizó.

Alianza Lima cayó frente a Cusco FC en Matute y perdió sus opciones de conseguir el título. (Foto: GEC)





No fue el único

Recordemos que, Pío Dávila, socio y expresidente de Alianza Lima, también mostró su malestar por la mala campaña del club en 2024, y responsabilizó del fracaso a Bruno Marioni y Néstor Bonillo. Además, no dudó en afirmar que la institución se recuperará en el 2025.

“Lamentable (por no lograr el título). Felizmente, el fútbol siempre te da revanchas. Esperemos que el próximo año, hagan bien las cosas”, dijo inicialmente Dávila, quien fue presidente de los ‘lanquiazules entre 1994 y 1996, en declaraciones a Depor. Asimismo, indició que “desde el principio de año se venía diciendo, el equipo fue destruido y que tenía que complementarse; eso es lo que siempre hacen los equipos de fútbol”, comentó.

Pero todo no quedó ahí, pues responsabilizó al exasesor externo en Desarrollo de Gestión Deportiva e Infraestructura y al director de Fútbol Profesional. “Los que armaron el equipo, que fue (Néstor Bonillo) y (Bruno) Marioni, ahí está el resultado. Cambiaron a 18 jugadores... hay que decir las cosas como son, Alianza Lima todo el año jugó mal. No jugamos bien, uno que otros partidos puede salvarse, pero en general, jugamos mal”, precisó.

Asimismo, también se refirió a la derrota de Alianza Lima contra Cusco FC. “Si en el partido que tenemos que ganar, no ganamos, no se cómo podemos ser campeones. Así de fácil es la cosa. Espero que el próximo año, la dirigencia que está manejando el equipo, actúe con prudencia y viendo los puestos que hay que reforzar”, sostuvo el socio íntimo en las instalaciones del Alejandro Villanueva.





