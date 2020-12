Alianza Lima atraviesa por uno de sus momentos más complicados a nivel de club. Su descenso (aunque resta esperar la resolución de la Comisión de Licencias por Carlos Stein) es casi un hecho, pero ¿cómo fue que llegaron hasta ese punto? Gustavo Zevallos hace una revisión de los hechos y cómo estos afectaron al equipo.

En una entrevista para Movistar Deportes, el exgerente deportivo íntimo señaló que “no veía una luz al fondo del pasillo. Más que pensar en ir a buscar cómo ganar, había que jugar los partidos a no perderlos. No vi eso en el plantel”.

Sumado a lo visto en cancha, Zevallos se refirió a las bajas que sufrieron antes del reinicio del campeonato y durante el desarrollo de este. “Debieron hacer esfuerzo para que ninguno de los uruguayos se vaya del equipo. Debilitamos al plantel. Son jugadores que saben comportarse a gran altura”, indicó.

“Alianza Lima es un club con muchas historia (119 años) y mirar cómo se han desencadenado los hechos en las últimas fechas, así como las declaraciones vertidas. No hubo un buen manejo, no fue prolijo. Me hubiera gustado ver un poco más de aplomo y tranquilidad, pero eso no se ha visto, sino lo contrario”, señaló en la entrevista.

Asimismo, se refirió a ciertas movidas y ‘jales’ en el club, que no fueron de su conocimiento inicialmente. “Yo me entero de las contrataciones de Pinto, Concha y Gonzáles Zela a través de la prensa. Las cosas se manejaban de otra manera”, precisó durante la entrevista.

Alianza Lima acabó en el puesto 18 con 26 puntos (6 victorias, 8 empates y 14 derrotas) lo que llevó a que descendiera a la Liga 2 la siguiente temporada. No obstante, queda pendiente un pedido hecho por el club para que se le reste puntos a Carlos Stein, debido a que el club lambayecano sigue en falta por no haber pagado a sus trabajadores. De dar la razón a los íntimos, estos se quedarían en primera con las resta de puntos a Stein.

