En el 2021 el promedio de edad de Alianza Lima fue de los más bajos del campeonato: 25.13 años. La experiencia mezclada con juventud dio resultados en un equipo que en un inicio fue armado pensando en la Segunda División. De esta manera, nombres como Pablo Míguez (35), Hernán Barcos (38) y Josepmir Ballón (34) compartieron la nómina con la juventud de Jairo Concha (23), Ricardo Lagos (26), Oslimg Mora (23), entre otros. Y en efecto obtuvieron el título nacional.

Sin embargo, esta temporada, el club blanquiazul apostó por jugadores de mayor edad, justificándose en su trayectoria y en la Copa Libertadores que debían que enfrentar. Así, llegaron Pablo Lavandeira (32), Cristian Benavente (28) y Christian Ramos (33). También firmaron contrato Franco Zanelatto (22) y Darlin Leiton (21). Pero sólo este último logró quedarse en el equipo, mientras que el paraguayo fue prestado a Carlos A. Mannucci.

Fue así que el promedio de edad del equipo pasó a ser 26.07 en el Torneo Apertura: un punto más que el año pasado. Hoy, Alianza Lima es el noveno equipo con mayor edad de 19 planteles que juegan en la Primera División. Solo lo superan Carlos A. Mannucci, César Vallejo, Sport Boys, Deportivo Binacional, ADT, Grau, Carlos Stein y Sport Huancayo. De estos ocho, solo los huancaínos pelearon los primeros lugares. Melgar, el campeón, tiene un promedio de 25.15 años.

Equipo Promedio de edad Alianza Atlético 25.97 ADT 27.78 Academia Cantolao 25.83 Alianza Lima 26.07 Atlético Grau 27.82 Ayacucho FC 25.50 Cienciano 25.81 Carlos A. Mannucci 26.32 Carlos Stein 28.20 Deportivo Binacional 27.48 Deportivo Municipal 25.88 Melgar 25.15 UTC 24.90 Universidad César Vallejo 26.41 Universidad San Martín 24.03 Universitario de Deportes 25.91 Sport Boys 26.79 Sport Huancayo 29.49 Sporting Cristal 24.74

En cuanto al equipo titular de Carlos Bustos que más veces jugó la primera parte del campeonato nacional, el promedio de edad es 31.36. Siete de ellos superan los 30 años. Renato Rojas, con 22, es el más joven, seguido de Jairo Concha con 23 y Ricardo Lagos con 26 años. Es aquí donde comienza la interrogante de cuánto espacio para nuevos talentos habrá tras la salida de Édgar Benítez.

Futbolista Edad Angelo Campos 29 Renato Rojas 22 Christian Ramos 33 Pablo Míguez 35 Ricardo Lagos 26 Josepmir Ballón 34 Edgar Benítez 34 Jairo Concha 23 Pablo Lavandeira 32 Wilmer Aguirre 39 Hernán Barcos 38

“El promedio de edad es un tema que queremos solucionar pensando en el mediano plazo y en ese puesto (extremo izquierdo) tenemos a jugadores jóvenes a los que les queremos dar espacio”, aseguró José Bellina, gerente deportivo de Alianza, cuando Ovación le consultó por la salida del ‘Pájaro’. ¿Cuáles son estas variantes?. Darlin Leiton (21), Sebastián Cavero (20) y Óscar Pinto (19). El ecuatoriano ha disputado seis partidos y sumó un total de 86 minutos en el Apertura: fue el que más jugó. Mientras que Cavero apenas ingresó 12′ ante Deportivo Binacional, y Pinto 37 (13′ frente a Sport Huancayo y 24′ contra ADT).

Es real que existe una necesidad porque los jóvenes talentos sigan demostrando su nivel dentro del campo. Pero también lo es que dependerá del comando técnico su continuidad en esta posición, considerando que existen altas probabilidades de que otro experimentado como Paolo Hurtado, de 31 años (extremo izquierdo). De lo contrario, el promedio de edad del once titular solo incrementará. Más aún con la llega de Gino Peruzzi (30).

Pues con los dos en el equipo, el once ideal del cuadro blanquiazul estaría conformado por Campos; Peruzzi, Ramos, Míguez, Lagos, Ballón; Hurtado, Concha, Lavandeira; Aguirre y Barcos. La media sería de 31.8. Cabe resaltar que en ese once, 8 tiene 30 años o más. La principal alternativa es Jefferson Farfán, quien en octubre cumplirá 38 años y aún no ha debutado esta temporada.

Futbolista Edad Angelo Campos 29 Gino Peruzzi 30 Christian Ramos 33 Pablo Míguez 35 Ricardo Lagos 26 Josepmir Ballón 34 Paolo Hurtado 31 Jairo Concha 23 Pablo Lavandeira 32 Wilmer Aguirre 39 Hernán Barcos 38





Los futuros rostros de Alianza Lima

Este año se dispuso que los participantes de la Liga 1 cumplan una bolsa de minutos de 1785′ con jugadores nacionales nacidos a partir del año 2002. En el Torneo Apertura los clubes tuvieron que acumular 765′, mientras que en Clausura tendrán que sumar 1020′. Se consideran también aquellos jugadores de la categoría (Sub 20) que sean convocados a los microciclos de la Selección Peruana. Siendo esta última regla la que eligió Alianza Lima para llegar al objetivo: el club ‘íntimo’ completó la bolsa en el mes de mayo por su aporte a la bicolor, más no en el campo de juego, donde solo lograron sumar minutos Cavero (12′) y Pinto (37′).

No obstante, de cumplir con el objetivo: darle más oportunidades a los menores, el Torneo Clausura debería tener otro desenlace. Más aún con la posibilidad de que Pablo Goicochea (17) y Sebastián Pineau (19) sean promovidos al primer equipo. Hasta el momento solo cinco jugadores tienen la posibilidad de sumar.

Futbolista Posición Edad Franco Sarvia Arquero 23 Mauricio Matsuda Extremo derecho 22 Darlin Leiton Extremo izquierdo 21 Oswaldo Valenzuela Volante 21 Ángel De la Cruz Arquero 20 (Bolsa de Minutos) Carlos Montoya Defensa 20 (Bolsa de Minutos) Óscar Pinto Extremo izquierdo 20 (Bolsa de Minutos) Sebastián Cavero Extremo izquierdo 19 (Bolsa de Minutos) Luis Navea Volante 18 (Bolsa de Minutos)





