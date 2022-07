Cuando Jefferson Farfán regresó a Alianza Lima lo hizo con mucha expectativa del hincha. Y no era para menos. Hace 18 años, cuando solo tenía 19, el delantero blanquiazul fue vendido al PSV por un valor aproximado de 1.7 millones de dólares, dejándole así un fuerte ingreso al club de sus amores y gran reconocimiento. Además, en aquel entonces, los ‘íntimos’ acababan de lograr el título del 2003 con un gol suyo. Y aún estando lejos siempre demostró el amor que siente por la blanquiazul.

Fue así como en marzo del año pasado fue presentado en La Victoria a lo grande. En un día que paralizó a todo el Perú, pues no solo volvía el ‘10′ de Alianza Lima: volvía al fútbol peruano el que nos llevó a Rusia 2018, el que nos hizo llorar de felicidad en varias oportunidades con la selección. Volvía la ‘Foquita’.

Por todo ello, el hincha victoriano inflaba el pecho. Tenía la fe de que aún con el panorama en contra -acababan de recibir la noticia de que se mantenían en la Liga 1 y debían sumarse al torneo de inmediato- con un grande como Jefferson Farfán todo saldría de maravilla. Y así fue. ‘Jeffry’ estuvo en los momentos importantes: anotó cuatro goles claves a lo largo de la temporada, que acabó con el título nacional.

Sin embargo, este año, lejos de mejorar lo que se hizo en el 2021, el atacante no ha podido jugar. Terminó el Torneo Clausura y no logró sumar ni un solo minuto. En principio, se esperaba que pueda estar listo para la fecha 6 cuando los blanquiazules enfrentaran a Sporting Cristal. Pero llegó el momento y una nueva molestia hizo que su recuperación retrocediera y no pudo jugar. Hasta hoy, no tiene fecha de retorno a las canchas.

En cuanto a Paolo Guerrero, el ‘Depredador’ aún no ha firmado por el club. Tiene una propuesta formal que le fue alcanzada la última semana y modificada hace unos días. Pero, el futbolista -que se encuentra en Brasil- aún no le brinda una respuesta a la institución. Esta esperará hasta la fecha límite del mercado de pases: domingo 10 de julio. De lo contrario, la esperanza de ver al delantero nacional en el fútbol local quedará en el aire, una vez más.

Eso sí, de concretarse Paolo no la tendrá fácil. Al igual que Jefferson Farfán será continuamente evaluado por la directiva del club, pero sobre todo por su hinchada. La cual estará atenta a su lesión en la rodilla -sobre todo por su edad avanzada, tiene 38 años- y a su performance. Con su amplia trayectoria en Brasil y su importante liderazgo en la selección peruana, Guerrero está obligado a marcar la diferencia.

Caso Jefferson Farfán: distintas versiones

En medio de la polémica causada por su nula participación en la Liga 1 este 2022, Jefferson Farfán confesó la gravedad de su lesión, dos semanas atrás en un evento de Nike. “Todavía no estoy al 100%. Hasta subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”, aseguró.

“Todas las personas que han tenido lesiones lo saben. Lidiar contra eso es complicado, más aún si tienes la carga de la prensa. Mi caso es peculiar, a veces hay una presión extra hacia mí, pero ya estoy acostumbrado”, agregó Jefferson, generando sentimientos encontrados en los hinchas ‘íntimos’.

No obstante, siete días después, el ex doctor de Alianza Lima, Hugo Blácido, confirmó que no pasó exámenes médicos antes de ser contratado. Lo que fue atribuido como una irresponsabilidad de parte del club. “Yo le hice un examen cuando ya estaba en Alianza Lima, pero cuando llegó al club no le realicé o no se le realizó ningún tipo de prueba. Farfán sabía sobre la magnitud de su lesión y en una conversación que tuvimos, le expliqué todo y me confirmó lo que tenía”, le dijo el especialista a TV Perú.

“Las veces que conversé con José Bellina, le manifesté que a todo jugador que llegara, debíamos hacerle el examen respectivo. Con Jefferson no se hizo la evaluación inicial. Normalmente, cuando un futbolista llega a una institución, en este caso Alianza Lima, se hacen los exámenes pertinentes, es lo correcto”, agregó.

También explicó la magnitud de la lesión. “Se trata de una lesión bastante seria y considerable en la rodilla. Si bien podía desempeñarse, siempre fue bastante limitado en los momentos cuando participaba en un partido de fútbol. Jefferson ya sabía sobre la magnitud de su lesión y por eso siempre ha tenido bastante cuidado para no agravar más su situación”, sostuvo el médico.

Inmediatamente, el club blanquiazul dio su descargo asegurando en un comunicado que el futbolista siempre fue claro respecto a su estado físico. Y que si bien iba a necesitar rehabilitación, su lesión no le impediría disputar los partidos de la Liga 1. Agregando que en su momento el doctor Hugo Blácido no realizó ninguna objeción con respecto a la situación de la ‘Foquita’.

De la misma manera, el gerente deportivo de Alianza Lima confía en contar con el delantero para el segundo torneo del año. “Creemos que Farfán va a poder participar en el Clausura, no creemos que pueda ser a la magnitud que nos gustaría, pero sí el objetivo es que pueda estar en algunos partidos, aunque es algo que se va a ver día a día”, mencionó.

Desde su llegada a Alianza Lima, Jefferson Farfán ha jugado 14 partidos, dos de titular (ante Sport Boys y Alianza Atlético). Sumó 515 minutos y marcó cinco goles. Eso sí, todas las veces que apareció en lista ingresó al campo. Su último partido lo disputó en noviembre del 2021: hace siete meses.

Fecha Partido Minutos Goles 28-11-21 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima 28’ - 21-11-21 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal 32’ - 16-10-21 Carlos Mannucci 0-1 Alianza Lima 33’ - 25-09-21 A.Atlético 1-3 Alianza Lima 32’ 1 22-09-21 Alianza Lima 1-0 Melgar 18’ - 17-09-21 Cusco 0-2 Alianza Lima 26’ - 12-09-21 Alianza Lima 3-2 D. Binacional 27’ 1 29-08-21 César Vallejo 0-1 Alianza Lima 17’ 1 17-05-21 Sport Boys 0-2 Alianza Lima 90’ - 12-05-21 A.Atlético 0-0 Alianza Lima 90’ - 07-05-21 Alianza Lima 2-0 D. Municipal 26’ - 24-04-21 Alianza Lima 2-2 C. Vallejo 30’ - 14-04-21 S. Huancayo 0-0 Alianza Lima 33’ - 06-04-21 Alianza Lima 1-0 D. Municipal 33’ 1





Paolo Guerrero: su situación

Paolo está a una firma de volver a vestir la blanquiazul y debutar en la Primera División del fútbol peruano. Y aunque su presencia en el equipo será positiva, sus constantes lesiones generan preocupación. Es por ello que el club, a la propuesta inicial que le envió, le agregó una cláusula, para evitar cualquier contratiempo como el de Jefferson Farfán, aún cuando la institución reconoce apoyarlo en su proceso de recuperación.

No obstante, lo que pudo conocer Depor sobre la situación de Guerrero es que a diferencia de la ‘Foquita’ está recuperado y apto para jugar en el momento que Carlos Bustos lo decida, siempre y cuando se dé su llegada a La Victoria. De hecho, días atrás su preparador personal, Rodrigo Araya, publicó un un video en su cuenta de Instagram, donde se le veía al ‘Depredador’ entrenando y escribió lo siguiente: “Ya hace tiempo estás listo y estamos listos para que vuelvas a jugar con la caprichosa, que te extraña en el campo de juego”.

Eso sí, su incorporación al equipo se daría de forma progresiva, considerando que este viernes 8 de julio cumplirá nueve meses sin jugar un partido oficial: la última vez que ingresó a un campo de juego fue para enfrentar a Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Aquel partido Perú lo ganó 2-0 y Paolo jugó 62 minutos. De hecho, fue la última vez que jugó con su ‘compadre’. ¿Volveremos a verlos juntos?

