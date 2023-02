Este viernes 10 de febrero, Jean Ferrari sostuvo una entrevista en la que tocó diferentes temas del fútbol nacional. A su vez, el administrador de Universitario de Deportes aprovechó para recordar unas declaraciones, en la que señalaba que el equipo estudiantil no tenía “la billetera de Alianza Lima”. Como era de esperarse, la respuesta por parte del elenco de La Victoria no tardó y fue Héctor Ordóñez, delegado íntimo, quien se pronunció en sus redes sociales.

“Hace unos meses declaré que no era bueno regresar a la década de los 90 con la guerra mediática entre Alianza y la ‘U’. Tenemos ambos clubes que buscar siempre objetivos comunes de crecimiento y caminar en ese rumbo. Esta declaración no sirve y nos agrede gratuitamente a todo Alianza Lima”, mencionó el delegado del club íntimo en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el pasado 1 de noviembre del 2022, Jean Ferrari acusó la falta de presupuesto como uno de los principales factores por los que los ‘merengues’ no pudieron competir por el título nacional. “Nosotros no tenemos la billetera de Alianza, nada más. Nosotros trabajamos, hacemos mucha gestión y en base a gestión vamos avanzando. Han pasado muchas cosas en el año, creo que ya es repetitivo la cantidad de cosas que nos han ido pasando”, señaló.

Por otro lado, Héctor Ordóñez se refirió a la restricción que tiene el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) para transmitir los partidos de la Liga 1 2023. “Siento mucha pena que el hincha aliancista no pueda ver el partido por televisión. Imaginen la cantidad de personas perjudicadas y por ello debemos de buscar soluciones que beneficien a todos. Nosotros no nos debemos al diálogo con la FPF y ya lo hemos demostrado”, sostuvo en una entrevista con Ovación.

Alianza Lima vs. Sport Boys, sin transmisión televisiva

Como es de público conocimiento, Alianza Lima no transmitirá el partido de este domingo ante Sport Boys, pues consideran que la medida cautelar interpuesta por la FPF a través del Poder Judicial les imposibilita cumplir con su contrato con el Consorcio Fútbol Perú y pasar sus compromisos por la señal de GOLPERU. En ese sentido, Diego Gonzales Posada no aseguró que esto se vaya a resolver con prontitud y que durante las próximas jornadas sí se puedan transmitir los duelos del equipo de La Victoria.

“No puedo asegurar que esta sea la última fecha que no se podrá ver un partido de Alianza Lima”, aclaró. Del mismo modo, manifestó que no dejarán que ninguna empresa transmita el encuentro ante la ‘Misilera’: “No vamos a permitir el ingreso de ninguna unidad móvil de transmisión en Matute este domingo”.





