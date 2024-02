El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes todavía sigue dejando secuelas. Luego de hacerse públicas unas imágenes de Ángelo Campos (que hasta ese momento se encontraba suspendido) en la zona técnica blanquiazul, la directiva del cuadro merengue advirtió que tomarían acciones legales contra la institución blanquiazul, por infringir la normativa de la Liga 1 Te Apuesto. Al respecto, el delegado del club victoriano, Héctor Ordóñez, señaló que tomarán las acciones respectivas, en cuanto se dé la notificación respectiva de la Comisión Disciplinaria.

“Es fundamental saber si al final la Comisión Disciplinaria va a abocarse en base a un informe del árbitro o a una denuncia de un club. No es solo la denuncia del club que participa, puede ser de Chankas, cualquiera puede denunciar, no solamente el club que está jugando contra el equipo que presuntamente puede haber cometido una infracción. Hay que saber si eso se va a consolidar y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer la defensa sobre la acción de Ángelo Campos”, precisó el directivo a Radio Ovación.

Asimismo, enfatizó que de momento “no hemos sido notificados de nada, para las denuncias no hay un límite de tiempo”. Eso sí, instó a que se evalúe esta situación de acuerdo al espíritu de la norma, más no en interpretaciones. “Es público que en el gol él [Campos] ingresa. 45 segundos demora su ingreso a la zona técnica, ingresa e inmediatamente se retira. La Comisión Disciplinaria, su principal función no es sancionar, sino administrar justicia”, precisó.

A ello, agregó que “todo artículo tiene un espíritu, ese que dice que los suspendidos no pueden estar cerca de la zona de suplentes o dando indicaciones es estrictamente porque si estás sancionado no puedes tú ejercer una función dentro del campo de juego, ese es el espíritu del artículo. Si tú estás en la tribuna y termina el partido o anotas un gol y terminas entrando al campo y después te retiras, yo preguntaría si hay jurisprudencia que sea sancionado. Hay que siempre separar cuál es el espíritu del artículo y cuál fue la acción que cometiste”.

Respecto a la tensión que se ha generado con la institución merengue, comentó que “es público que tenemos una complicación bastante grande, no con el club Universitario, sino con la conducción actual. No es lo idóneo, nosotros reconocemos que Universitario es el segundo más grande del país y reconocemos que es una columna que debería jalar junto con nosotros todo el sistema peruano”.

No obstante, admitió que ”hay que recordar que en el trascurso del tiempo nosotros hemos tenido una conducta absolutamente respetuosa y lamentablemente no sentimos que allá hayan estado todos en la misma línea y esto en el tiempo empieza a desgastarse y a haber acciones que nos han llevado a la situación que estamos actualmente”.

Alianza Lima jugará en Villa El Salvador

Debido a la sanción que recae sobre el club íntimo, se deben cumplir siete fechas donde Alianza Lima deberá jugar de local fuera de Matute. Esta temporada, jugó sus dos primeros partidos en el Estadio Nacional; sin embargo, este recinto también será empleado por Sporting Cristal para su próximo duelo de local y, posteriormente, en su debut en la Copa Libertadores 2024, así como para otras actividades (como conciertos). Con este panorama, Ordoñez confirmó que los blanquiazules se mudarán de recinto deportivo para su próximo duelo de local.

Al respecto, señaló que será en Villa El Salvador. “Ojalá que la Policía autorice. Anteriormente, la Policía nos manifestaba que Alianza Lima tiene un movimiento inmenso de aficionados y que lo idóneo no es jugar en estadios pequeños. Lamentablemente el Nacional se presta mucho para los conciertos, ojalá tengamos el apoyo de nuestra Policía y autoridades políticas”, explicó.

Bajo esa línea, ‘Tito’ dio a conocer que el club mantiene su postura de ir al TAS por la sanción impuesta al estadio Alejandro Villanueva. “Vamos a ir al TAS, porque tenemos la absoluta seguridad que en esa sanción ha habido una vulneración en diversas etapas y esperemos tener la razón. No tengo el dato exacto si ya lo presentamos o no pero el expediente ya lo terminamos”, concluyó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO