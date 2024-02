A lo largo de las últimas semanas, Jorge Fossati ha venido dando una serie de entrevistas a diversos medios de comunicación, hablando sobre sus planes en la Selección Peruana, los próximos partidos amistosos de marzo y lo que tiene en mente para su equipo salga del último lugar en las Eliminatorias 2026. En ese sentido, este lunes se difundieron las imágenes de su conversación con el programa Willax Deportes, en donde tuvo un fuerte cruce de palabras con el periodista Eddie Fleischman.

El contexto de la discusión se dio en relación a una opinión que había tenido el comunicador respecto al partido amistoso que iba a tener la ‘Blanquirroja’ con Italia, tal como se difundió públicamente a comienzos de enero en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Finalmente este encuentro no se dio, por lo que Fleischman mostró su disconformidad aduciendo que Perú había “arrugado” solo para terminar enfrentando a Nicaragua y República Dominicana, utilizando como ejemplo a Chile, que sostendrá duelos con Francia y Argelia.

“La selección ‘mapochina’ era parecida a Perú: sin técnico, con problemas en el cambio generacional, en una posición incómoda en las Eliminatorias, pero no arrugó. Chile jugará amistosos contra Francia y Argelia, mientras que Perú evitó a Italia y va a enfrentar a la poderosísima Nicaragua y a la súper competitiva República Dominicana”, sostuvo el pasado 25 de enero en su programa.

Todo hace indicar que Jorge Fossati escuchó estas afirmaciones del periodista y, cuando lo tuvo frente a frente, lo encaró sin filtros. “Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cag*n. Yo no soy cag*n, yo no arrugo, y tengo treinta años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, sostuvo el entrenador de la Selección Peruana.

Eddie Fleischman le respondió al exestratega de Universitario diciéndole “a mí me parece una decisión equivocada”, pero rápidamente este le dio su réplica: “Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar lo de un cag*n o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”.





¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Más allás de esta polémica discusión, lo cierto es que la Selección Peruana ya tiene pactado dos partidos amistosos para dentro de unas semanas: el viernes 22 de marzo frente a Nicaragua y el martes 26 ante República Dominicana, ambos en Lima. De momento la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha dado a conocer los escenarios de ambos encuentros ni ha anunciado la venta de entradas, por lo que seguramente la hinchada que quiere alentar a la ‘Bicolor’ pronto tendrá dicha información. Asimismo, todavía falta conocer los rivales para la fecha FIFA doble de junio.

En lo concerniente al estreno oficial de Jorge Fossati, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 del mismo mes.





