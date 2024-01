Cuando Alianza Lima trajo a Pablo Sabbag el año pasado, lo hizo con la intención de que se convierta en el ‘9′ titular del equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores. El colombiano tomó esa responsabilidad y lo hizo bien hasta antes de su lesión. Hubo un bajón en su nivel futbolístico que contrastó con lo que Barcos ofrecía cada vez que era titular. El ‘Pirata’ se adueñó del puesto con goles, demostró profesionalismo en etapas decisivas y fue clave para terminar el año asegurando el primer lugar del Acumulado. Logró lo que no pudo lograr su compañero; es decir, convertirse en el mejor jugador de su equipo y haciendo que los buenos resultados conseguidos dependieran en gran parte de él .

Números de Hernán Barcos con Alianza Lima

Año Partidos jugados Goles Instancia 2021 29 11 Campeón 2022 41 18 Campeón 2023 39 17 Subcampeón

Esa situación es un arma de doble filo. Por un lado, Alianza Lima ganó en Barcos a un jugador determinante, distinto y decisivo; pero, por el otro, dependió tanto de él que le fue difícil resolver situaciones adversas. Para que eso no vuelva a ocurrir, es necesario darle variantes al plantel y el técnico Alejandro Restrepo puede dar fe de eso. Este 2024, los blanquiazules -además del ‘Pirata’- tendrán a Pablo Sabbag y Cecilio Waterman en ataque, cada uno con características particulares y grandes chances de ser titulares. El colombiano conoce la interna del grupo, cumplirá su segunda temporada y es tiene la oportunidad de reivindicarse; mientras que el panameño buscar callar las críticas y sacar provecho de sus cualidades para ser el ‘9′ del equipo. Ambos pelearán el puesto con Barcos, quien ya no tendrá que cargar con el peso de esa mochila sobre su espalda.

Bajo ese panorama, veremos a un Barcos igual de importante para Alianza Lima, pero ya no siendo el eje sobre el cual reposaban las esperanzas del hincha . Nadie puede negar lo que implica tener al ‘Pirata’ dentro del grupo, lo que transmite, el compromiso y el profesionalismo que profesa. Su rol como tal pasa ahora por mantener la competencia en el equipo, responder cuando el técnico lo necesite y demostrar que sigue vigente en el fútbol. Es probable que no juegue los 39 partidos que disputó el 2023 debido a las variantes que Restrepo posee, pero eso no impide que pueda ser tan determinante como lo ha sido desde que llegó a Matute. El argentino es fundamental para Alianza Lima, pero lo ideal es que el club ya no dependa solo de una persona.

Ganar dos títulos nacionales en tres años seguidos es un logro del que Barcos puede presumir; sin embargo, eso no le asegura un lugar dentro del once de Restrepo. Dependiendo del sistema que el técnico aplique, Barcos tendrá más o menos opciones de ser titular. El delantero es de esos líderes que mantienen al grupo apuntando hacia el mismo objetivo y contagia al resto de sus compañeros. Y si bien este año tendrá competencia directa con Sabbag y Waterman, su presencia suma al colectivo dentro y fuera de la cancha. Hoy más que antes, Alianza Lima necesita a esa clase de jugadores, porque es de los pocos bicampeones que se mantienen en un equipo casi renovado en su totalidad.





