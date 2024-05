“Mientras matemáticamente tengamos opciones, vamos a pelear; no podemos bajar los brazos”, dijo Hernán Barcos tras retirarse del estadio Monumental de la UNSA; pero sus palabras contrastan con la realidad que le toca sufrir a Alianza Lima. Luego de perder 1-0 contra Melgar en Arequipa, el cuadro blanquiazul quedó lejos de la pelea por el Torneo Apertura. Nueve puntos lo separan del líder Universitario de Deportes, restan 12 más por jugarse y sus opciones al título parecen una ilusión. Es cierto que todavía existen posibilidades; sin embargo, lo que el equipo muestra en la cancha obliga a dar vuelta a la página y pensar en lo que viene.

En Alianza Lima son conscientes de lo que les toca afrontar a partir de ahora. Como un ejercicio de sinceramiento, los victorianos necesitan encerrarse en cuatro paredes, repasar lo que se hizo mal y hacer una autocrítica con el fin de mejorar en la Liga 1 Te Apuesto. El Torneo Clausura aparece como una oportunidad para dar un giro de 180 grados a fin de revertir la situación deportiva, pero esto debe estar acompañado de medidas que son necesarias aplicar, como el hecho de reforzar el plantel en el próximo mercado de pases.

Alejandro Restrepo necesita sumar refuerzos en su plantel para disputar el Torneo Clausura. (Giancarlo Ávila / GEC)

¿Qué posiciones debe reforzar Alianza Lima?

Según el artículo 25.2 del Reglamento de la Liga 1, el segundo periodo para la inscripción de jugadores va desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto. El Apertura finaliza a fines de mayo, luego viene el receso por Copa América (del 20 junio al 14 de julio) y después comenzará el Clausura. En ese sentido, Alianza Lima ya tiene utilizados sus cinco cupos de extranjeros, por lo que cualquier fichaje que sume para el segundo torneo del año tiene que ser de nacionalidad peruana. Y a partir de aquí, aparentemente, existen dos zonas a reforzar, de acuerdo a la evaluación del área deportiva: un volante y un atacante. ¿Por qué?

Contextualicemos un poco. Los delanteros que hoy tiene Alianza Lima no están disponibles o no tienen la calidad suficiente para ser titulares. Pablo Sabbag y Cecilio Waterman son los actores principales en el ataque blanquiazul y ambos presentan lesiones que los sacaron de la cancha. El ‘Jeque’ volvió sentido del tobillo después de la Copa de Asia (no ha debutado con Alianza Lima este año); mientras que ‘Aquaman’ padece una dolencia en el muslo posterior izquierdo tras el cotejo contra Sport Boys. Y ante esa situación, Hernán Barcos tuvo que ser el sacrificado y Kevin Serna reinventado para ocupar esos dos lugares en ofensiva bajo el 3-5-2 que usa Alejandro Restrepo.

Por su parte, Jeriel De Santis está en un bajo nivel y Víctor Guzmán tiene poco recorrido este año en Primera División. A ambos les ha tocado jugar en las últimas presentaciones de Alianza Lima, pero son actores secundarios para comandar la ofensiva de un equipo que pretender salir campeón y competir en la Copa Libertadores. Es cierto que la responsabilidad del gol recae en el equipo en general; sin embargo, la realidad es que los dos tuvieron que ser utilizados de emergencia. Si Sabbag no se hubiese lesionado, probablemente De Santis nunca habría llegado a Matute.

Números de los delanteros de Alianza Lima

Futbolista Goles Asistencias PJ MJ Cecilio Waterman 5 1 14 1117′ Hernán Barcos 4 3 14 923′ Jeriel De Santis - 1 7 99′ Víctor Guzmán - - 3 27′ Pablo Sabbag - - - -





Aunque signifique llenarse de delanteros, sumar un atacante más puede ser la solución del momento y le da mayores herramientas al comando técnico. Pero, a diferencia de los que ya están en el equipo, el refuerzo tiene que ser polifuncional; es decir, jugar como centrodelantero, extremo o mediapunta. Y encontrar un jugador así, de nacionalidad peruana y sin contrato que lo ate a otro club es sumamente difícil. La otra opción es pagar una cláusula de salida para liberar al futbolista elegido, siempre y cuando el club quiera desembolsar una cantidad de dinero para este asunto.

El otro refuerzo sería para la volante: un jugador de vocación ofensiva, con técnica y polifuncional. Queda claro que Sebastián Rodríguez está cómodo jugando como volante central, desplazando a Adrián Arregui al banco de suplentes y dejando unos metros más adelantados a Catriel Cabellos y Jesús Castillo, quienes cumplen la función de interiores. Si bien ese triángulo ya se conoce, Restrepo necesita un futbolista que pueda decidir mejor en los últimos metros; es decir, desequilibrar, romper líneas y alimentar a los delanteros. Cristian Neira puede ser una opción, pero todavía le falta mayor rodaje. Además, queda claro que Cabellos y Castillo no tienen esas características para la creación.

Hernán Barcos es el '9' titular de Alianza Lima, tras las lesiones de Pablo Sabbag y Cecilio Waterman. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Qué jugadores encajan en ese perfil?

En ese sentido, buscar refuerzos implica un trabajo de scouting que no tiene margen de error. Dentro de ese perfil de jugador que se busca, encajan algunos como K evin Quevedo (Universidad Católica de Ecuador), Yordy Reyna (Torpedo Moscú), Sergio Peña (Malmö), entre otros más. Todos son peruanos, pero sus situaciones contractuales con sus respectivos clubes son distintas. De estar interesado, Alianza Lima necesita indagar el presente de cada uno y confirmar qué tan viable es ficharlos. Asimismo, debe estar dispuesto a desembolsar un monto económico en caso sea necesario.

Por ejemplo, Quevedo atraviesa un buen presente en Ecuador, donde es uno de los jugadores más desequilibrantes de su equipo. Allá disputa la LigaPro y la Copa Sudamericana, también es titular para el técnico Jorge Célico y se ha adaptado a la idea de juego del entrenador. Por otro lado, Reyna vive un presente complicado en la Segunda División rusa, ya que está lesionado y no juega desde el 14 de abril. En tanto, Peña sí tiene continuidad en la Allsvenskan, donde su equipo es líder con 18 puntos y el volante es parte del once inicial.

Bajo ese panorama, dependerá de la gestión que pueda realizar Alianza Lima si quiere repatriar a estos jugadores. Eso sí, los íntimos tendrán que esperar hasta julio para inscribir a cualquier refuerzo de cara al Clausura.

Número de Quevedo, Reyna y Peña esta temporada:

Futbolista Goles Asistencias PJ MJ Kevin Quevedo 2 2 12 731′ Yordy Reyna 3 3 22 1719′ Sergio Peña 1 - 8 568′





