Alianza Lima viene atravesando un gran momento en el Torneo Apertura 2022: ocho victorias consecutivas y está a cinco puntos del líder, FBC Melgar, con un partido menos. Pese a que el conjunto ‘blanquiazul’ es uno de los candidatos a llevarse el título, unas declaraciones de Hernán Barcos han generado polémica en elenco de La Victoria. Ante ello, el delantero argentino utilizó sus redes sociales para hacer una aclaración.

“Quiero aclarar que somos conscientes del esfuerzo que hace el club por darnos las mejores condiciones para hacer nuestro trabajo y rendir al máximo como profesionales”, fueron las primeras palabras del ‘Pirata’ en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: “Si bien Alianza Lima no tiene una sede propia de entrenamiento adicional a Matute, somos un club con estadio propio que tiene como uno de sus grandes objetivos cumplir ese sueño de tener, luego de 121 años, un centro de alto rendimiento para nuestras diversas categorías”.

Del mismo modo, Hernán Barcos resaltó el trabajo de los dirigentes del cuadro íntimo. “Sé que la directiva está trabajando fuerte en ello y que lo va hacer realidad muy pronto. Ese será uno de los más grandes logros para el futuro del club que tanto queremos. Arriba Alianza, toda la vida”, apuntó.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Hernán Barcos?

El delantero argentino declaró para RPP, donde se refirió a la situación actual del conjunto. Asimismo, en uno de los pasajes de la entrevista, Barcos lamentó que el cuadro íntimo no cuente con un campo de entrenamiento propio, algo que los lleva a entrenar en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento”, mencionó.





