¡Alista artillería! Este sábado 25 de mayo se juegan diversos partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1, siendo uno de ellos el encuentro entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal en Cajabamba. Este enfrentamiento es la última jornada, donde los ‘Celestes’ y ‘Cremas’ compiten por el título tras estar igualados en la tabla de posiciones. Carlos Silvestri, entrenador de las ‘Águilas’, es consciente de ello, por lo que sabe que este duelo contra los Rimenses será a muerte: “Va a haber mucha atención seguramente en el partido de Universitario con Chankas y lo que puedan hacer Comerciantes Unidos y Sporting Cristal”, indicó.

Tras obtener resultados regulares en lo que va del Torneo Apertura, Carlos Silvestri, DT de Comerciantes Unidos, sabe que esta última fecha es crucial, ya que una victoria les permitiría acercarse a los cinco primeros de la tabla de posiciones. “En general es una buena campaña, estamos entre los 8 primeros del campeonato, esperamos en la última fecha sumar puntos y consolidarnos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, que es el objetivo que nos planteamos”, dijo a ‘Negrini lo Sabe’.

“El apoyo de la dirigencia ha sido siempre importante y positivo. Hemos tenido dificultades por el tema de la localía, en las primeras fechas hubo muchos viajes. Ya después cuando radicamos en Cajabamba tuvimos más tranquilidad, pudimos desarrollar el trabajo y hacer buenos partidos. Hemos ido haciendo buenos partidos y sumando bastantes puntos. La idea es hacer un análisis y potenciar al equipo para el Clausura”. comentó. El equipo de Cutervo se encuentra en el octavo lugar con 22 unidades a falta de una fecha.

Este sábado, Comerciantes Unidos recibe a Sporting Cristal, que necesita obligatoriamente la victoria para asegurar el primer lugar, ya que actualmente lo comparte con la ‘U’. Sin embargo, los ‘Celestes’ tienen una ventaja (de +23) en la diferencia de goles. Silvestri no se deja intimidar por esto, por lo que saldrá a jugar con sus mejores fichas para sumar de a tres. “Nosotros queremos ganar por nosotros, por posicionarnos bien entre los 8 primeros, para empezar con muchas expectativas en el Clausura pero sabemos que somos juez y parte”, indicó.

Asimismo, agregó que la victoria de su equipo beneficiaría a los ‘Cremas’. Sin embargo, detalló que sigue firme en su objetivo: que gane su equipo. “Va a haber mucha atención seguramente en el partido de Universitario con Chankas y lo que puedan hacer Comerciantes Unidos y Sporting Cristal. Es innegable que va a haber un interés de por medio y eso sirve como una motivación para sacar el partido adelante por los objetivos propios del club”, aseguró.

“Siempre es fundamental por los objetivos del club que te contrata, eso es lo más importante, tiene que haber un compromiso con tus obligaciones y tus propios objetivos. Nosotros tenemos un partido que es muy importante, todo lo que hacemos es por Comerciantes Unidos, tenemos ambición de victoria y muchos deseos de terminar la primera parte del torneo arriba”, resaltó el DT del equipo de Cutervo.

Como se sabe, los partidos de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal y Universitario de Deportes vs Los Chankas se jugarán de forma simultánea, por lo que muchos hinchas estarán pendientes de los resultados. Un tropiezo de la ‘U’ o de Cristal beneficiaría al otro equipo. “Me gusta hablar sobre hechos concretos, es un caso hipotético y mientras no se presente una situación concreta no podría contestar. Lo más importante es lo que podamos hacer por nuestros objetivos, si después se ven beneficiados terceros, es lo que se ha dado al final del torneo, es parte del juego. Las especulaciones siempre están, especialmente cuando ya se acaba el torneo”, finalizó el estratega.





Comerciantes y Sporting Cristal: a qué hora y dónde ver

El emocionante encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la fecha 17 está próximo. Si deseas verlo pero no estás seguro del horario de inicio, aquí te lo detallamos. El partido está programado para el sábado 25 de mayo a partir de las 3:00 p.m., hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia, a las 4:00 p.m.; en México, a las 2:00 p.m.; mientras que en España, a las 10:00 p.m.

El partido será transmitido para todo el Perú a través de la señal exclusiva de L1 MAX (anteriormente conocida como Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. También puedes seguir el minuto a minuto de este encuentro en la página web de Depor.





