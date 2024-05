El último viernes Alianza Lima venció por 1-0 a UTC en el Estadio Monumental con un gol de Hernán Barcos en el minuto 81 que retornó al equipo íntimo a la victoria. Por su parte, el ‘Pirata’, que no había sido titular en la derrota ante Melgar el partido pasado, reapareció en el once inicial y, más allá de no tener un desempeño muy destacable a lo largo del partido, sí fue el arma de gol determinante y tuvo un gran gesto con el muy cuestionado Jeriel De Santis. Desde hace tres temporadas, pese a intermitencias de por medio, menor intensidad y contrataciones de otros delanteros, el ‘Pirata de 40 años sigue posicionándose, a esta altura del torneo, como la primera opción de gol aliancista y su titularidad ante Cerro Porteño parece caer de madura. ¿Por qué sigue siendo tan determinante?

La influencia del ‘Pirata’

Para muchos hinchas de Alianza Lima, Hernán Barcos es considerado un referente e, incluso, un ídolo. El delantero argentino llegó al club íntimo cuando pasaba por un momento de incertidumbre sobre su futuro, hasta entonces, destinado para la segunda división. Después, la historia ya es conocida y el ‘Pirata’ se convirtió en goleador del equipo, figura del campeonato y campeón con los ‘blanquiazules’ en ese 2021.

Más allá de su buen rendimiento en la cancha aquella temporada en la que fue la gran figura, Barcos se posicionó como un referente dentro del vestuario, una voz de mando para los jugadores más jóvenes y casi un ícono social para muchos hinchas por sus buenas acciones fuera de la cancha. En aquella temporada, el ‘Pirata’ se ganó el cariño de la hinchada aliancista y estaba dispuesto a continuar haciendo historia.

Para el 2022, Hernán Barcos volvió a ser goleador del equipo, una de las figuras del torneo y pieza fundamental en el recordado bicampeonato íntimo. Hasta entonces, su titularidad no era cuestionada, pues quienes competían en el puesto con él eran Aldair Rodríguez, Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez y Jefferson Farfán, quien casi no pudo disputar gran parte de la temporada debido a una lesión.

Sin embargo, para el 2023, Alianza Lima ya pensaba en el ansiado tricampeonato y todos los delanteros con los que Barcos competía puesto, a excepción de Aldair Rodríguez, salieron del club. En su lugar, se contrató a Franco Zanelatto, Pablo Sabbag y Bryan Reyna como opciones de atacantes. Sin embargo, solo el ‘Jeque’ tenía características de ‘9′ neto.

Para aquella temporada se suponía que la ‘Barcosdependencia’ iba a dejar de ser un problema en Alianza Lima y así parecía ser en el arranque del torneo con el buen momento de Pablo Sabbag, quien le ganó la titularidad al ‘Pirata’ desde la segunda fecha. Sin embargo, una lesión unas fechas antes del fin del Torneo Apertura lo alejaron de las canchas y lo hicieron un jugador ausente casi todo el campeonato, al punto de que el ‘Pirata’ terminó siendo la principal carta de gol en busca del tricampeonato, una vez más.

Esta temporada 2024, con el ‘Pirata’ con 40 años ya cumplidos, el área deportiva volvió a confiar en su buen desempeño e importancia fuera y dentro de la cancha; sin embargo, se tomaron otras alternativas de delantero: renovación de Pablo Sabbag y las contrataciones de Cecilio Waterman y Jeriel De Santis.

El primero, como es sabido, sufrió una nueva lesión que lo mantiene alejado de las canchas hasta el inicio del Torneo Clausura, mientras que Waterman, más allá de su buen desempeño y siendo el actual goleador del equipo, también corrió con la mala suerte de lesionarse y es baja desde el último 18 de abril por un desgarro. Por su parte, Jeriel De Santis ha sumado algunos minutos tanto en torneo local como en Copa Libertadores que, lejos de convencer, le costaron muchos cuestionamientos no solo por parte de la hinchada, sino de la misma área deportiva del club.

Debido al sistema 3-5-2 utilizado por el entrenador, cuando Waterman ha venido siendo titular lo hizo con Hernán Barcos como dupla de atacante. A excepción de los encuentros ante Fluminense y Cerro Porteño por Copa Libertadores en los que se optó por Kevin Serna. Sin embargo, tras la última lesión del panameño, fue el ‘Pirata’ la carta de gol ante Colo Colo al lado de Serna y, más allá de que su rendimiento no fue óptimo, esa misma dupla de ataque es casi una certeza para el siguiente duelo ante Cerro Porteño en Lima.

De momento, tras el último gol del ‘Pirata’ ante UTC, tanto él como Waterman son los goleadores del equipo con cinco tantos cada uno en el torneo local. Una vez más, por tercera temporada consecutiva, Barcos continúa siendo la primera opción de ataque ya sea por lesiones ajenas, como los casos de Sabbag y Waterman, o el poco convencimiento de sus competidores de puesto, como De Santis. Lo que también puede hablar de una mala gestión deportiva o planificación del club íntimo en los últimos años.

El gesto con De Santis

Jeriel De Santis, el último refuerzo en sumarse al plantel de Alianza Lima, ha jugado seis partidos en la Liga 1 (titular ante Atlético Grau y FBC Melgar) e ingresó dos veces en Copa Libertadores (ante Cerro Porteño y Colo Colo). En total, el peruano-venezolano registra dos asistencias, la primera en la goleada ante Carlos A. Mannucci y la segunda en el triunfo por 1-0 ante UTC el último viernes.

Sin duda alguna, por los constantes cuestionamientos previos en los partidos de Libertadores y la derrota ante FBC Melgar, la asistencia para el gol del ‘Pirata’ tomó mucha más relevancia. De Santis venía de días muy duros en los que no solo el aficionado le exigía mejorar su rendimiento, sino también la misma área deportiva del club. La presión hacia el futbolista de 21 años se hacía muy grande y es por eso que, al elaborar la jugada del gol de Barcos, De Santis lo gritó como si fuera suyo.

Por su parte, Barcos, en el momento de la celebración, señaló a De Santis otorgándole el crédito del gol del triunfo y, por su parte, el joven delantero hizo el clásico gesto del ‘Pirata’. Sin duda, una manera del atacante argentino de mostrarle su respaldo al cuestionado futbolista y dándole un reconocimiento sabiendo que lo necesitaba frente a los hinchas.

Asimismo, en la zona mixta, Hernán Barcos apareció abrazando a De Santis cuando estaba dando declaraciones y afirmó que confía en su capacidad y gran talento como futbolista. Como se recuerda, desde que el ‘Pirata’ llegó a Alianza Lima en el 2021, se mostró bastante paternalista con los jugadores más jóvenes y, al parecer, esta no es la excepción.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR