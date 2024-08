El compromiso entre Alianza Lima y Sporting Cristal tuvo un poco de todo, pero menos fútbol. La fricción y la intensidad hicieron que el trámite fuera trabado en varios sectores del campo, donde hubo muy poca claridad para resolver las jugadas. Dentro de ese trámite, los blanquiazules sufrieron una sensible baja a los 15′ del partido y por el momento no hay un panorama claro. ¿Qué pasó? Hernán Barcos salió lesionado y por ahora no hay una información oficial sobre la molestia que lo aqueja, la cual lo sacaría del próximo encuentro frente a Cienciano.

Después de haber estado rengueando durante unos minutos, el cordobés solicitó su cambio en el primer cuarto de hora y Mariano Soso tuvo que apurar el ingreso de Pablo Sabbag. Pese a lo poco que había generado Alianza Lima en ofensiva, el ‘Pirata’ se las ingenió para ser peligroso y a los 5′ tuvo un remate de larga distancia que casi sorprende a Diego Enríquez, quien estuvo atento para desviar el esférico al saque de esquina.

Tras el 0-0 en el Estadio Nacional, Hernán Barcos compareció ante los medios de comunicación y explicó cuál fue la molestia que lo obligó a pedir su sustitución. “Tuve una contractura en el gemelo. Venía un poco cargado en la semana. Pensé que estaba bien, que estaba mejor, que podía jugar tranquilamente; pero, a los 15 minutos, empecé a sentir un poco más cargado y, antes que sea peor, pedí el cambio”, comentó en zona mixta.

En esa misma línea, el delantero de 40 años relató cómo fue que empezó a sentir que no podía continuar en el partido y por qué decidió salir para no perjudicar a Alianza Lima cuando recién había iniciado el duelo. “En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo, y preferí salir. Esperemos que no sea nada”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que sea una baja sensible para el partido contra Cienciano, el ‘Pirata’ no quiso aventurarse a dar un diagnóstico apresurado y aseguró que dependerá de cómo se sienta en las próximas horas, sobre todo después de pasar por la revisión médica respectiva. “Depende de cómo amanezca, cómo me sienta. Espero estar el martes con el grupo, desde donde me toque”, añadió.

En lo concerniente al encuentro, Barcos sostuvo que Alianza Lima hizo los méritos suficientes como para llevarse algo más que un empate, especialmente por las situaciones que no pudieron capitalizar en el primer tiempo, incluyendo el penal rallador por Sebastián Rodríguez. “Nos vamos con un sabor amargo, creo que fuimos superiores durante el partido. No recuerdo situaciones que nos hayan creado. El equipo se comportó muy bien, trabajó muy bien, nos faltó ese último toque”, apuntó.

Finalmente, Hernán Barcos hizo hincapié en una problemática que viene aquejando la ofensiva victoriana en estas estas dos últimas jornadas, donde no pudieron marcar ni ante ADT ni contra Sporting Cristal, con dos empates por 0-0. El argentino espera que puedan afinar la puntería para lo que resta del Torneo Clausura. “Vinimos a ganar e hicimos todo para ganarlo. Los goles hay que hacerlo y nosotros no los pudimos hacer”, aseveró.

Hernán Barcos registra 15 goles con Alianza Lima en el 2024. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de empatar por 0-0 con Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Cienciano por la octava fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el martes 20 de agosto desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





